Il centrodestra esulta per Zattini Lega e civici aprono già al centro

Non si è fatta attendere la reazione delle forze politiche di maggioranza alle parole con cui il primo cittadino Gian Luca Zattini ha pubblicamente manifestato la sua intenzione di ricandidarsi a sindaco anche alla prossima tornata elettorale. "Fratelli d’Italia è e sarà al fianco di Gianluca Zattini, garantendo al sindaco e alla sua amministrazione il sostegno necessario per continuare quell’opera di rilancio della città che la giunta di centrodestra ha saputo avviare negli ultimi anni – hanno affermato in una nota Alice Buonguerrieri, coordinatrice provinciale e deputata di Fratelli d’Italia, e Luca Bartolini, coordinatore del partito nel comprensorio forlivese –. La sua ricandidatura è la conferma di un progetto politico e amministrativo che sta dando i suoi frutti" e per la quale "serve sicuramente un secondo mandato, dove tra l’altro si potranno mettere a frutto le risorse del Pnrr". I membri di Fdi sottolineano infatti come i risultati del lavoro della giunta di centrodestra siano "tangibili", caldeggiando dunque di "proseguire in questa direzione". Fermo sul punto anche Massimiliano Pompignoli, capogruppo della Lega in consiglio comunale e consigliere regionale: "Per la Lega, la ricandidatura del sindaco Zattini è sempre stata un dato certo. Oggi, alla luce delle sue recenti dichiarazioni, lo è...