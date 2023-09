Il centrodestra: "Le risorse ci sono"

La visita del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, avvenuta ieri in Municipio a Forlì e nei quartieri più colpiti, ha dato il via a una catena di reazioni da parte di più personalità della politica forlivese. "Celerità, buon senso e concretezza: così il Governo Meloni e la struttura commissariale stanno attuando la ricostruzione post alluvione, mantenendo fede agli impegni presi e sconfessando coi fatti le menzogne diffuse dal Pd e dalla sinistra – commenta Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, dopo l’annuncio fatto dal Generale sull’ordinanza che darà il via ai rimborsi dal 15 novembre –. Ringraziamo il Figliuolo, per aver riaffermato tutto questo, confermando la consistenza delle risorse e ribadendo che cittadini e imprese saranno completamente risarciti, come dichiarato sin da subito dal presidente del consiglio".

Una menzione della deputata anche per le procedure per la messa in sicurezza del territorio e per i ristori, che "saranno semplificate al massimo e in attesa della quantificazione definitiva dei danni subiti verrà anticipata una somma alle imprese di 20.000 euro a cui se ne aggiungeranno ulteriori 20.000. Il Governo Meloni continua a lavorare perché i cittadini, le famiglie e le imprese alluvionate possano rialzarsi il prima possibile".

Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, ha voluto innanzitutto ringraziare Figliuolo e i suoi collaboratori per "la sensibilità che stanno dimostrando per le aree colpite dall’alluvione. Le risorse ci sono e stanno arrivando anche grazie al lavorio del commissario. Il modus operandi è sempre quello di risolvere prima le urgenze, per mettere in sicurezza le aree danneggiate ed evitare nuove conseguenze in caso di ulteriori piogge, e poi programmare la ricostruzione nel medio lungo-periodo e sostenere imprese e famiglie". Tassinari ha inoltre voluto smentire le recenti dichiarazioni del presidente della Regione, confermando che "al contrario di ciò che dice Stefano Bonaccini, la certezza è che le risorse ci sono e che stiamo facendo il massimo: 450 milioni di euro stanziati per il 2023, 650 milioni di euro previsti per il 2024".