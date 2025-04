Il centrodestra ribatte: "Tutte accuse sterili, inizino a collaborare"

Dopo la critica del gruppo consiliare Pd all’assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno, arriva la controreplica di Fratelli d’Italia, ‘Forlì Cambia’, Lega e Forza Italia nelle persone dei rispettivi capigruppo Fabrizio Ragni, Leonardo Gallozzi, Albert Bentivogli e Giulia Versari. "Tutte le chiusure a cui fa riferimento il Pd – si legge nella loro nota – sono l’eredità di 49 anni ininterrotti di governo cittadino con sindaci espressione prima del Pci, poi Pds, poi Ds, e Pd. Partiamo dal Museo Archeologico, che questa Amministrazione ha trovato chiuso, come il Museo del Risorgimento e Villa Saffi, il Museo etnografico, il Museo del Teatro a Palazzo Gaddi e le raccolte Piancastelli. Anche la Rocca di Ravaldino è stata chiusa per decenni e abbandonata; quest’Amministrazione l’ha riaperta al pubblico nella primavera del 2024, dopo lavori di restauro e messa in sicurezza, facendola diventare la nuova sede dell’Arena estiva. Palazzo del Merenda cadeva a pezzi, mentre Palazzo Romagnoli era fuori da ogni logica museale e il suo prezioso patrimonio artistico era appannaggio di pochi eletti. Tutto questo perché il concetto di cultura di cui si fa portavoce il Partito Democratico è profondamente elitario, di una cultura per pochi e non per molti. Per noi è tutto il contrario. La nostra è una concezione della cultura aperta a tutti e per tutti".

Il centrodestra poi rincara, ma alla fine tende una mano: "Finora – continua la nota –, purtroppo, abbiamo assistito a critiche sterili e strumentali al limite tra il ‘sabotaggio’ e il disfattismo, così come dimostrato nella nota votazione, che rimarrà tristemente nella storia di Forlì, contro l’insediamento della facoltà di Medicina. Rileviamo anche che a quasi due mesi dall’annuncio del sindaco di candidare Forlì a Capitale Italiana della Cultura 2028 il Pd non ha manifestato il minimo cenno di condivisione, apprezzamento e sostegno. Un silenzio è assordante. Nel momento in cui saranno avanzate proposte concretamente realizzabili, saremo ben lieti di confrontarci".

s. b.