Il centrosinistra: "Biondi non è più imparziale, si dimetta"

Il centrosinistra insorge dopo le parole che giovedì Lauro Biondi aveva affidato a una nota del Comune: il presidente della commissione speciale sull’alluvione, nel trarre una sorte di bilancio dopo due mesi di attività, considerava "lampanti le responsabilità della Regione". Parole a cui replicano – con un documento congiunto – Pd, Movimento 5 Stelle e la lista civica Forlì e Co.: "Incredulità e sconcerto" per "una difesa d’ufficio strumentale e maldestra della sua stessa parte politica".

In sostanza, secondo gli esponenti dell’opposizione (completa con l’eccezione di Massimo Marchi di Italia Viva e Sara Samorì del gruppo misto), Biondi "nella sua veste di presidente della commissione avrebbe un preciso dovere di correttezza e imparzialità" che è stato "ampiamente disatteso". Le sue sarebbero "battaglie strumentali", "valutazioni personali", "non condivise" e "non corrispondenti a quanto riportato da comitati e parti sociali nel corso delle audizioni". Biondi avrebbe difeso "anche contro logica e buon senso un governo e un’Amministrazione comunale appartenenti al suo schieramento". Nella sua dichiarazione, infatti, l’amministrazione locale e quella nazionale, entrambe di centrodestra, venivano ritenute prive di responsabilità.

Il centrosinistra segnala, poi, che "negli ultimi 45 giorni la commissione si è riunita solo una volta, senza che ad oggi risulti nemmeno fissata una data per la prossima convocazione o che sia mai stata fornita risposta alla proposta di calendario dei lavori che, come opposizioni, gli abbiamo presentato addirittura lo scorso 24 agosto". Dunque, "è evidente a tutti che, gestita in questo modo, la commissione non ha nessuna possibilità di svolgere una funzione utile a beneficio degli alluvionati e rischia di rappresentare l’ennesima beffa ai cittadini da parte di istituzioni che fino ad oggi hanno spiccato solo per la loro assenza". E contestano la frase di Biondi: "Non abbiamo lasciato indietro nessuno".

Pd, Movimento 5 Stelle e Forlì e Co. concludono con una richiesta di chiarezza oppure di dimissioni: "Se vuole dedicarsi, come capogruppo di Forza Italia, alla propaganda politica a favore del suo partito, è libero di farlo, ma allora ci attendiamo le sue dimissioni da presidente della commissione. In caso contrario, la smetta di strumentalizzare la sua funzione e si dia da fare affinché la Commissione si riunisca".