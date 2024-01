Il centrosinistra. I numeri benedicono l’intesa Pd-5 Stelle. Ma conteranno i civici

Cinquantuno per cento. È la somma matematica dei voti di tre schieramenti che nel 2019 si presentarono divisi all’appuntamento con le amministrative: il centrosinistra tradizionale, con Giorgio Calderoni candidato, si fermò al 37,2% al primo turno. Ma fuori dal suo perimetro c’era il Movimento 5 Stelle (10,8%) e ‘Alternativa per Forlì’, una piccola coalizione di sinistra-sinistra che arrivò al 3% con Veronica San Vicente: era sostenuta da Sinistra italiana, Liberi e Uguali (Leu) e Rifondazione Comunista. Leu non esiste più, ma in massima parte (dai big nazionali come Pierluigi Bersani a quelli locali) è tornata a confluire nel Pd. Di tutto questo elenco di sigle, solo Rifondazione non sostiene il candidato del centrosinistra Graziano Rinaldini.

Insomma, lo sfidante di Gian Luca Zattini ha alle spalle una coalizione ampia. Quanto basta per fare di lui il favorito nel voto in primavera? No, perché in cinque anni il quadro della politica, non solo forlivese, si è diversificato. Analizzando i consensi del 2022, alle politiche, il centrosinistra più gli eredi di Beppe Grillo arrivavano al 43,7% (contro il 40,4% del centrodestra). Il punto è che la partita è aperta: nel centrosinistra sperano quanto meno di avere i numeri per evitare che Zattini vinca al primo turno.

Nel centrodestra non è passato inosservato l’allargamento della compagine: cinque anni fa, ragionano, vincere fu più semplice. In particolare, il Movimento 5 Stelle è stato sempre avversario del Pd: con Balzani (quando si chiamava Destinazione Forlì), con Drei e con Calderoni. E vani furono gli appelli, nel 2019, a convergere nel secondo turno. A tal proposito, l’elettorato pentastellato sembra costante e fedele: tra il 10,8% nel 2019 e il 9,3% nel 2022 c’è una sostanziale tenuta che ha superato varie fasi, dall’opposizione anti-Pd a responsabilità di governo con le formule più diverse.

Naturalmente la politica non è algebra: molte cose sono cambiate e altre restano incerte. Nel 2019 i renziani erano ancora dentro il Pd. Però c’è stato l’innesto di molti ex Leu. Non esisteva Azione, il partito di Carlo Calenda. Il cui segretario regionale Marco Lombardo (ex Pd, appunto) spinge per appoggiare Zattini: come reagiranno però i suoi militanti locali? E cosa farà Italia Viva, in un territorio che spesso in passato ha dato soddisfazioni a Matteo Renzi?

Poi c’è la variabile delle liste civiche. Nel 2019 Calderoni ne aveva ben tre, ma tutte insieme si fermarono al 6,1%, lontanissime dal 10,6% di Forlì Cambia che sostiene Gian Luca Zattini. Stando alle voci, il consigliere comunale di Forlì e Co. Federico Morgagni potrebbe essere ospitato nella lista del Pd (del resto il suo movimento, Articolo Uno, è già confluito nei dem a livello nazionale). Insomma, la componente civica è decisiva, ma fuori dai partiti di centrosinistra non c’è molto. Anche per questo ha fatto notizia la costituzione di Rinnova Forlì.

Sul fatto che l’associazione si presenterà alle elezioni ci sono pochi dubbi (Michele Fiumi, il portavoce delle ‘Vittime del Fango’, potrebbe essere il capolista). Dice di ispirarsi a Renew Europe, il movimento internazionale di cui in Italia fanno parte anche Azione e Italia Viva: è evidente il tentativo di sottrarre voti moderati al centrodestra. Molti dei firmatari sono già stati candidati nel 2019 o nelle consultazioni precedenti: Loretta Fiorentini, Andrea Laghi, Francesco Marino, Danilo Casadei (che fu addirittura assessore con Rusticali), Fosco Foglietta. "Tutti questi avrebbero votato, in un modo o nell’altro, a sinistra. Non ci tolgono voti", è il ragionamento di un autorevole esponente del centrodestra che chiede l’anonimato.

L’addizione potrebbero essere gli alluvionati, se il nome di Fiumi e altri (forse anche quello di Alessandra Bucchi) dovessero far convergere i consensi di qualche elettore di centrodestra colpito dalla catastrofe e scontento. Oppure se si mobilitasse chi tradizionalmente non vota. È l’ennesima incertezza di una corsa che si annuncia piena di colpi di scena.