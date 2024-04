Il centrosinistra punta su Monica Fucchi

Presto potrebbe sciogliere la riserva per candidarsi a sindaco di Predappio per una lista espressamente di centrosinistra oppure con una civica sostenuta dal centrosinistra. La candidata è Monica Fucchi, forlivese di 57 anni, ma predappiese di adozione, che, raccontano alcuni suoi sostenitori, "da 23 anni insegna nella scuola primaria ‘Adone Zoli’ di viale Matteotti 22 a Predappio". La sua candidatura era nell’aria da giorni. Però è maturata mercoledì sera durante una riunione del Comitato elettorale delle forze di centrosinistra, con una trentina di responsabili del Pd, 5Stelle, Verdi e Sinistra italiana e rappresentanti dell’associazionismo, che si è concluso a tarda notte, "finalmente con un nome concreto e importante", come hanno sospirato quelli che avevano sollecitato da tempo un nome.

Nei prossimi giorni è probabile che Monica Fucchi sciolga la riserva e la sua candidatura sia presentata ufficialmente. Sembra che al termine della riunione la candidata abbia ringraziato i presenti "per la fiducia concessa, nella speranza di meritarla e di poter costruire qualcosa che sappia di buono".

Ex militante di Articolo Uno (la corrente che faceva capo a Pier Luigi Bersani, uscita e poi rientrata nel Pd), di cui è stata segretaria territoriale del Forlivese, Monica Fucchi nel 2019 faceva parte della lista di Giorgio Calderoni alle elezioni comunali di Forlì. E’ entrata poi a far parte della Commissione comunale Pari Opportunità fra i 7 componenti esterni. Inoltre, milita nel ‘Collettivo Parità di Genere Forlì’, che in un articolo ha così definito: "Siamo un collettivo informale nato nell’estate 2019 che agisce in modo plurale e democratico. Nostro primo obiettivo era quello di raccogliere dati e proporre una ricerca che fotografasse la realtà locale intorno ai temi della parità di genere. Poi la pandemia ha rallentato un po’ i lavori, ma attraverso i canali social abbiamo ampliato la possibilità di dialogare su tematiche importanti. Abbiamo anche aperto una interlocuzione con le istituzioni".

Raccontano alcuni conoscenti di Predappio: "La maestra Monica è una donna molto impegnata nel suo lavoro e nel sociale, dinamica, sorridente e rassicurante, che ha tanta voglia di fare bene le cose". I ben informati la definiscono "un pezzo forte della comunità locale che saprà compattare forze politiche di centrosinistra (Pd, 5Stelle, Verdi e Sinistra italiana) e mondo dell’associazionismo, con una lista in formazione che comprenderà esperienza (quasi sicuro il capogruppo di minoranza uscente Gianni Flamigni) e segmenti di novità (per esempio, il 22enne Edoardo Rossi, referente dei giovani dei 5 Stelle a Forlì)".

A questo punto, con la ricandidatura di Roberto Canali e con quella di Monica Fucchi, che cosa faranno altri due candidati che hanno annunciato la loro discesa in campo? Massimo Viroli di Indipendenza (Alemanno) e Giuseppe Bertini per una lista civica correranno da soli o cercheranno alleanze?