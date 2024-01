Il cibo come comunione e lotta allo spreco Tre appuntamenti dedicati al tema del cibo, chiamati 'In Cibo Civitas', si terranno a Forlì per promuovere stili di vita sostenibili e ridurre lo spreco alimentare. Gli incontri, che coinvolgeranno il Comune e associazioni sociali e giovanili, sono il primo passo per la creazione di un Tavolo sulle politiche del cibo. Per informazioni: mause@comune.forli.fc.it; tel: 393 929 8398.