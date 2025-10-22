Il cinema di Tsukamoto al San Luigi. Stasera si proietta ’Hokage’

La Sala San Luigi aggiunge una nuova rassegna al suo già folto programma per la stagione 2025/2026. Questa sera, infatti, inizierà ’Controcampo’, che si propone di portare il cinema d’autore nella storica sala forlivese, recuperando le opere di uno dei più celebri registi giapponesi: Shinya Tsukamoto (nella foto).

Grazie a un’iniziativa di Cat People, casa di distribuzione che si occupa di portare nelle sale titoli vecchi e nuovi, il San Luigi proietterà per la prima volta sul grande schermo ben tre opere del maestro di Shibuya, suddivise in altrettante serate.

Il primo titolo in programma questa sera è ’Hokage – Ombra di fuoco’. Il film è l’ultimo titolo realizzato dal regista giapponese: un’amara e disperata riflessione sulla Seconda Guerra Mondiale. Il film è stato presentato alla Mostra del cinema di Venezia nel 2023.

Mercoledì 12 novembre, invece, verrà presentato il titolo più famoso del regista, ovvero ’Tetsuo – The Iron Man’. Uscito nel 1989, la pellicola è ormai un cult cyberpunk, un’opera fondamentale e rivoluzionaria per il cinema di fantascienza.

La rassegna si conclude il 3 dicembre, quando verrà proiettato ’Kotoko’, film che vinse il Premio Orizzonti alla 68ª edizione della mostra del cinema di Venezia nel 2011. ’Kotoko’ è un viaggio sconvolgente nella mente della sua protagonista, costruito sui frammenti di memoria di una narratrice inaffidabile.

Tutti i film verranno proiettati alle ore 21 e solo in lingua originale, preceduti da un’introduzione degli organizzatori della rassegna.