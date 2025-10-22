Il cinema di Tsukamoto al San Luigi. Stasera si proietta ’Hokage’

Giocate a pallone
Massimo Pandolfi
CronacaIl cinema di Tsukamoto al San Luigi. Stasera si proietta ’Hokage’
22 ott 2025
ALESSANDRO MAMBELLI
Cronaca
Al via il primo di tre appuntamenti dedicati al celebre regista giapponese autore di ’Tetsuo’.

La Sala San Luigi aggiunge una nuova rassegna al suo già folto programma per la stagione 2025/2026. Questa sera, infatti, inizierà ’Controcampo’, che si propone di portare il cinema d’autore nella storica sala forlivese, recuperando le opere di uno dei più celebri registi giapponesi: Shinya Tsukamoto (nella foto).

Grazie a un’iniziativa di Cat People, casa di distribuzione che si occupa di portare nelle sale titoli vecchi e nuovi, il San Luigi proietterà per la prima volta sul grande schermo ben tre opere del maestro di Shibuya, suddivise in altrettante serate.

Il primo titolo in programma questa sera è ’Hokage – Ombra di fuoco’. Il film è l’ultimo titolo realizzato dal regista giapponese: un’amara e disperata riflessione sulla Seconda Guerra Mondiale. Il film è stato presentato alla Mostra del cinema di Venezia nel 2023.

Mercoledì 12 novembre, invece, verrà presentato il titolo più famoso del regista, ovvero ’Tetsuo – The Iron Man’. Uscito nel 1989, la pellicola è ormai un cult cyberpunk, un’opera fondamentale e rivoluzionaria per il cinema di fantascienza.

La rassegna si conclude il 3 dicembre, quando verrà proiettato ’Kotoko’, film che vinse il Premio Orizzonti alla 68ª edizione della mostra del cinema di Venezia nel 2011. ’Kotoko’ è un viaggio sconvolgente nella mente della sua protagonista, costruito sui frammenti di memoria di una narratrice inaffidabile.

Tutti i film verranno proiettati alle ore 21 e solo in lingua originale, preceduti da un’introduzione degli organizzatori della rassegna.

© Riproduzione riservata

