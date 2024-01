Il Circolo Aurora apre le porte a tutti:. Open Day dalle 15.30 con visita guidata

Si svolge oggi, dalle 15.30 alle 19 a palazzo Albicini (corso Garibaldi 80), l’Open Day del Circolo Aurora, divenuto in meno di tre anni di attività un punto di riferimento in città. I soci sono quasi 250, ma il circolo punta a crescere ulteriormente per poter proporre programmi sempre più interessanti. Perciò, l’associazione apre le porte della splendida sede per illustrare a tutti i forlivesi gli eventi svolti, quelli attuali e futuri. Alle 16.30 verrà effettuata una visita guidata condotta da Simona Palo negli storici spazi che ospitano il Circolo Aurora con quadri, affreschi, sculture, stucchi e specchi. Alle 17.45, nel Salone Aurora l’incontro col presidente del circolo Alessandro Torroni. Chi lo desidera, può prenotare un apericena nel ristorante interno (info e prenotazioni auroraapsforli@gmail.com o 0543.562926).