Il clima in provincia è migliorato. Tra i peggiori d’Italia per nebbia

Forlì-Cesena si piazza in una posizione di metà classifica nell’ ‘Indice del clima 2025’ elaborato dal Sole 24 Ore: è al 46° posto, con un miglioramento di nove posizioni rispetto all’anno precedente. La graduatoria, realizzata grazie ai dati dell’agenzia 3bMeteo relativi al decennio 2014-2024, misura quale dei 107 capoluoghi italiani goda del clima più gradevole in base a quindici parametri specifici.

Entrando nel dettaglio, Forlì-Cesena si colloca al 55° posto per quanto riguarda il soleggiamento (numero medio di ore di sole al giorno), e al 57° posto per l’indice di calore (giorni con temperatura percepita pari o superiore ai 30°). Sempre al 55° posto per le ondate di calore (almeno tre giorni consecutivi oltre i 30°). Più avanti, al 40° posto, si trova invece per quanto riguarda le "notti tropicali" (oltre i 20° tra mezzanotte e le 6), mentre torna al 57° posto per i giorni di caldo estremo (almeno 35°). Considerando la ventilazione, Forlì-Cesena si posiziona al 48° posto per la brezza estiva (velocità media del vento tra luglio e settembre), e al 51° posto per raffiche di vento (giorni con più di 30 nodi). Migliore è il dato relativo all’umidità relativa: 23° posto. Sul fronte delle escursioni termiche, cioè della differenza tra temperatura massima e minima giornaliera, Forlì-Cesena è 66ª. Invece risulta 20ª per la percentuale di giorni consecutivi senza pioggia. Per quanto riguarda la piovosità, la provincia si posiziona 49ª per intensità pluviometrica (l’accumulo medio nei giorni piovosi), e 53ª per precipitazioni estreme (giorni oltre 40 millimetri in 6 ore). Pollice verso per quanto riguarda la nebbia: 88ª posizione.