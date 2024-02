Il climatologo Mercalli al Mentore: "Quale futuro per il pianeta?"

Arriva alle 21 al Teatro Mentore di Santa Sofia il climatologo Luca Mercalli in un talk sul clima e sul nostro futuro (serata, promossa dal Comune e dalla Fondazione AlberItalia). Mercalli dialogherà di temi di grande attualità insieme a Paolo Mori, dottore forestale e direttore della rivista ‘Sherwood – Foreste ed Alberi oggi’. Al centro i rischi climatici con un aumento termico globale fino a 5 gradi entro fine secolo, più ondate di calore africano, desertificazione e siccità, incendi boschivi, eventi estremi, alluvioni, tempeste più frequenti, e un aumento del livello del mare di oltre un metro. "Perdite di produzione agricola, danni alle infrastrutture e alle persone e migrazioni epocali. E oltre al riscaldamento globale – precisa il climatologo – ci sono altri rischi ambientali importanti, come la perdita di biodiversità e l’inquinamento di acqua, aria e suoli. È il nuovo periodo geologico recente chiamato Antropocene, nel quale le attività di otto miliardi di umani rischiano di rendere il nostro pianeta ostile alla vita delle generazioni più giovani. La possibilità di ridurre i danni esiste ancora, ma richiede uno sforzo rapido e imponente, il passaggio dalle energie fossili a quelle rinnovabili, una maggior efficienza nell’uso delle materie prime e nel riciclo dei rifiuti, nonché un ripensamento della crescita economica che non può essere considerata infinita in un mondo dalle dimensioni limitate". Mercalli è climatologo, direttore della rivista Nimbus, presiede la Società Meteorologica Italiana e si occupa di ricerca su climi e ghiacciai alpini. Insegna sostenibilità ambientale in scuole e università in Italia, Svizzera e Francia. Ingresso gratuito. Info e prenotazioni 349.9503847, anche whatsapp. o.b.