Il Colle si prepara ad accogliere il vescovo in visita pastorale

Il vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, da domani al 12 ottobre sarà in visita pastorale a Bertinoro nelle parrocchie della Concattedrale, Santa Maria di Urano, Collinello, Fratta Terme, Lizzano, Massa, Polenta e Tessello. Accompagnato dal parroco, don Mauro Petrini, e dal cappellano, don Joby Alex, mons. Corazza incontrerà bambini, ragazzi, adulti, famiglie, realtà istituzionali ed economiche del territorio secondo il programma concordato. Il primo appuntamento è domani con la messa alla Badia, casa madre delle Clarisse Francescane Missionarie del Santissimo Sacramento, per proseguire poi con diversi incontri e visite ad anziani e ammalati. Martedì 7 ci sarà la messa alla residenza per anziani Villa Lucia, poi la visita al gruppo appartamento ’Costante Luminoso’ della cooperativa Generazioni e alle scuole elementari di Fratta Terme. Alle 20.30 nella Concattedrale mons. Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, celebrerà la messa nel decimo anniversario della morte di mons. Gianluigi Pazzi, già parroco di Bertinoro e fondatore della Casa della Carità. Mercoledì 8 è in programma la visita alle scuole medie ed elementari di Bertinoro, alle parrocchie di Santa Maria di Urano e di Collinello e, alle 20.30 a Fratta Terme, l’incontro con il Consiglio pastorale e con quello per gli affari economici.

Giovedì 9 messa alla comunità alloggio ’Insieme’ a Fratta Terme, poi visita alla ditta Coromano e nel pomeriggio alle parrocchie di Massa e Lizzano, di Tessello e della Concattedrale. Alle 20 si svolgerà l’incontro con il Consiglio comunale e alle 21 con le organizzazioni di volontariato. Venerdì 10 messa alla residenza per anziani L’Isola di Ester a Fratta Terme, poi visita ad anziani ed ammalati, nel pomeriggio alle parrocchie di Polenta e Fratta. Sabato 11 messa alla Casa della Carità, poi gli incontri con le suore Carmelitane Minori della Carità, con gli ausiliari e gli operatori Caritas e, nel pomeriggio, con i bambini e ragazzi dell’iniziazione cristiana e degli scout, i genitori, i cresimati, il reparto scout, i catechisti, i clan e i capi scout. Domenica 12, festa del SS. Crocifisso, alle 11 il vescovo celebrerà nella Concattedrale la messa conclusiva della visita pastorale. Al termine, alla Casa della Carità, ci saranno l’inaugurazione del murales dedicato a mons. Luigi Pazzi e il pranzo comunitario.

