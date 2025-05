Il collettivo studentesco in piazza Ordelaffi per la pace in Palestina

Il ‘Collettivo studentesco per la Palestina’ di Forlì organizza oggi un’iniziativa per manifestare attivamente il proprio dissenso verso le politiche di Israele e solidarietà per il popolo palestinese che, nelle ultime ore, sta vivendo un drastico peggioramento delle sue condizioni, già gravissime. Per questa ragione, il collettivo invita la popolazione a unirsi in piazza Ordelaffi questo pomeriggio alle ore 17.30: questo il punto di ritrovo dal quale partirà un corteo che percorrerà le vie di Forlì manifestando per la pace e per la liberazione della Palestina.