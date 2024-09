Il colosso delle noci. New Factor, il manager arriva dal Parmigiano

Nel suo brillante percorso di carriera spiccano importanti esperienze, tra l’altro, nel colosso ligure della frutta secca e disidratata Noberasco e – in qualità di direttore marketing, comunicazione e sviluppo commerciale – nel consorzio Parmigiano Reggiano, dov’è rimasto dal 2019 al 2024. È un profondo conoscitore del mercato dell’agroalimentare Carlo Mangini, ‘new entry’ nel cda di New Factor, società di riferimento nel comparto della frutta secca, di proprietà della famiglia forlivese Annibali. L’azienda ha sede a Cerasolo, nel Riminese, ma il suo cuore produttivo è a San Martino in Strada, nei terreni agricoli della famiglia.

È stato proprio l’attuale presidente del cda, Alessandro Annibali, a proporre il nome di Mangini all’assemblea: i due sono legati da "un rapporto di conoscenza e stima reciproca pluridecennale". L’obiettivo, ora, è "rafforzare le scelte strategiche che la società intende assumere": forte dell’esperienza acquisita sul campo, il manager dovrà "accompagnare" l’azienda in nuova fase di sviluppo, necessaria per rispondere alle sfide di un mercato in evoluzione.

"Siamo fieri di aver trovato la disponibilità di Carlo Mangini a collaborare nei prossimi anni con New Factor. Abbiamo verificato una comune visione strategica, sulla quale impegneremo tutta la nostra azienda – dichiara l’amministratore delegato Alessandro Annibali –. La valorizzazione delle nostre risorse, a partire da quelle umane, costituirà l’obiettivo principale della strategia sulla quale elaboreremo il nostro piano industriale triennale. La lunga esperienza maturata da Carlo Mangini nel settore, gli straordinari risultati conseguiti nella sua carriera daranno sicuramente stimolo a tutti noi per cogliere, nel prossimo futuro, le opportunità che il mercato potrà offrire", conclude.

Un mercato certamente non facile, contrassegnato – dicono gli analisti – da continui rialzi delle quotazioni di prodotto sui listini internazionali, a causa del cambiamento climatico che incide sulla quantità del raccolto nei maggiori paesi produttori. "Ringrazio Alessandro Annibali e tutti gli azionisti per la fiducia – commenta Carlo Mangini –. Conoscendo bene i meccanismi di governance delle imprese familiari, ho apprezzato la visione dell’impresa, che ha ben chiara l’opportunità di aprire a manager esterni la sede delle proprie decisioni strategiche. Sono certo che affronteremo tutte le sfide con il rinnovato vigore che l’organizzazione commerciale sarà in grado di esprimere". New Factor ha annunciato, infine, la nomina di Maria Grazia Pasca, impegnata dal 2006 in ambito commerciale food e già collaboratrice dell’azienda, come nuova direttrice vendite.

