Il Comitato del Quartiere 9 contesta le spese per le luminarie

"Il comitato di quartiere Foro Boario San Benedetto manifesta il proprio sconcerto nell’apprendere che anziché ridurre le spese delle luminarie natalizie, come richiesto più volte da rappresentanti degli alluvionati e non solo di questo quartiere, tali spese vengono addirittura aumentate": inizia così il comunicato emesso ieri dal Quartiere 9 di cui è coordinatrice Loretta Poggi. "È previsto infatti – specifica poi la nota – che lunedì vadano in consiglio due variazioni di bilancio per luminarie e videomapping; mentre è appena uscita la delibera relativa ad eventi e allestimenti vari. In totale quindi il Comune di Forlì si propone di spendere per il Natale 2023 oltre 740mila euro contro i 640mila euro del 2021 e 2022".

Quindi le conclusioni: "I contratti applicativi stipulati di anno in anno rispondono unicamente agli effettivi interessi pubblici che di volta in volta l’Amministrazione ritiene di perseguire. Ci chiediamo cosa si intenda per effettivi interessi pubblici visto che, mentre centinaia di famiglie stanno facendo i conti con difficoltà economiche e sociali gravissime e nonostante le sollecitazioni ricevute, questa amministrazione comunale continua a comportarsi come se nulla fosse successo.

L’eventuale giustificazione ‘dar gioia agli alluvionati’ appare priva di quella sensibilità che molti vorrebbero vedere nella propria Amministrazione".