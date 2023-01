Il comitato di quartiere pianta 13 aceri Il paese del platano è sempre più verde

Con la piantumazione di tredici aceri campestri in via Giselda e la ristrutturazione di due fioriere nel parcheggio della scuola, il comitato di quartiere Carpinello-Villa Rotta ha portato a termine il ‘Progetto per Carpinello’. Si tratta di un impegno assunto a giugno e che fa parte di un’attività finalizzata alla valorizzazione degli alberi secolari della zona, a tutela dell’ambiente e a contrasto dell’inquinamento. Molte le specie arboree importanti: alcuni gelsi ultracentenari, numerose querce e pini marittimi e, davanti alla scuola, un grande ippocastano. Tra tutti questi esemplari, spicca il maestoso platano di Carpinello, un gigante di quasi trenta metri, con sette metri di circonferenza del tronco e 38 di chioma. Il platano è stato recentemente oggetto di un intervento realizzato dal Comune e finanziato dalla Regione per 128mila euro a cui si aggiungono 4mila euro ogni anno per gli interventi di manutenzione fino al 2026. Un progetto che consente, tra l’altro, la possibilità di visite guidate didattiche. Il Progetto per Carpinello, gestito dal quartiere, è stato realizzato con la partecipazione ai costi delle aziende Orto Mio e Albisole, il ristorante ‘Arquebuse’, la pizzeria ‘Margherita’ e ‘Emilfiori Garden’.

Paola Mauti