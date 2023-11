"Il commissario anticipi i soldi per le case Erp"

L’alluvione di maggio ha provocato danni ingenti anche a numerosi edifici di edilizia residenziale pubblica, con conseguenti notevoli disagi per gli inquilini. Per questo i gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Forlì e co. hanno presentato una mozione in Consiglio comunale approvata all’unanimità dove chiedevano che "il commissario alla ricostruzione Figliuolo anticipi le risorse per i lavori di somma urgenza e messa in sicurezza degli immobili di edilizia residenziale pubblica danneggiati dall’alluvione". "Data l’urgenza della problematica - scrivono i gruppi consiliari - abbiamo ritenuto doveroso che la nostra Amministrazione prendesse posizione, facendo appello al Commissario alla ricostruzione affinché, come già era avvenuto in occasione del terremoto in Emilia, sia la stessa struttura commissariale a garantire la copertura delle spese sostenute dagli enti locali o da qualsiasi altra realtà pubblica per interventi di ’somma urgenza’ fino alla concorrenza dell’eventuale differenza fra le spese e gli indennizzi assicurativi ottenuti".