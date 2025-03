"Il commissario Curcio ha sollecitato a lavorare a testa bassa"

Anche il sindaco di Modigliana Jader Dardi ha partecipato ieri all’incontro in Regione, in rappresentanza del paese più colpito dalle alluvioni del 2023 e del 2024 nel Forlivese, con quasi 7mila frane e rimborsi per la ricostruzione di 108 milioni. "Sono molto soddisfatto per un incontro che giudico molto positivo e opportuno – ha spiegato Dardi –, nel corso del quale il commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio ha sollecitato interventi e risposte da parte di Sogesid e Consap oltre che dagli enti locali, chiamando tutti alla massima collaborazione e a ’lavorare a testa bassa’".

Che impressione ha riportato? "Emerge il quadro di un passo in avanti importante nella consapevolezza che i tempi di esecuzione debbono tenere conto di un aggravamento della situazione del territorio specie delle aree collinari anche a seguito degli eventi meteorici del settembre e dicembre 2024, per i quali mancano ancora i riscontri sugli interventi e sulle somme impegnate per le somme urgenze".

Si è parlato di interventi anche per Modigliana? "Tra i pochi lavori affidati è stato citato l’intervento sul nostro ponte di Ca’ Stronchino (nella foto), con i lavori in corso di attuazione a seguito della convenzione quadro siglata nel gennaio del 2024 con il Commissario straordinario e sottoscritta tra il Comune di Modigliana e la Sogesid".

L’appalto è stato assegnato alla ‘Zini Elio’ S.r.l., per un importo di 1,8 milioni e una durata dei lavori prevista di 12 mesi. La stima è confermata? "Nei prossimi giorni verranno organizzati incontri nei singoli comuni per definire in dettaglio il cronoprogramma degli interventi nell’ambito della programmazione indicata nel corso dell’incontro di oggi. E io attendo con ansia che l’incontro per Modigliana venga fissato al più presto".

Giancarlo Aulizio