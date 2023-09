Il commissario nelle zone devastate. I cittadini dei Romiti al generale:: "Non è vero che va tutto bene"

In molti lo aspettavano impazienti all’imbocco di via Locchi. Quando il generale Francesco Paolo Figliuolo è arrivato, indossando la sua mimetica che lo rende inconfondibile già dai giorni del Covid, erano tanti i forlivesi con qualcosa da dire, al punto da interrompere il sindaco Gian Luca Zattini che, insieme all’assessore alla mobilità Giuseppe Petetta, si apprestava a condurlo nei quartieri maggiormente interessati dall’alluvione. "Questa è la strada dove si sono aperte le voragini, quel condominio è stato evacuato", sta spiegando il sindaco quando una donna, in sella alla bicicletta, si avvicina: "Mi scusi, sarò maleducata, ma io volevo solo dirle che tutti ci dicono che le cose stanno andando bene, e invece non va bene niente. Davanti a casa ho ancora una montagna di fango". Figliuolo ascolta, annuisce, sorride e promette: "Il fango poi glielo togliamo".

Arriva anche un uomo, brandendo un documento: è un atto che attesta la presunta irregolarità di una sua richiesta di contributi: "Lo tenga lei, lo butti via al posto mio". Il generale legge, si consulta con il sindaco, fornisce qualche spiegazione, poi procede con il giro in via Nervesa. Durante il percorso, ad accompagnarlo, c’è anche Stefano Valmori, in rappresentanza del quartiere Romiti: "Qui siamo stati devastati – spiega –. L’80% del territorio ha subito danni ingenti, eppure abbiamo fatto quello che potevamo, ci siamo rimboccati le maniche. Per noi averla qui è una consolazione".

In via Nervesa, come in via Locchi, fervono i lavori: le voragini sono state riempite, ma l’asfalto ancora non è stato posizionato e le piogge recenti hanno trasformato ancora una volta la terra in fango. È in quel fango che affondano anche gli scarponi di Figliuolo, mentre cammina al centro della strada. Una donna si avvicina alle transenne che dividono il marciapiede dal cantiere e – le mani aggrappate alla rete metallica – chiede con voce strozzata: "Le piace la nostra via?". E non aggiunge altro. Dalle finestre si affacciano altre persone che guardano in silenzio, qualcuno registra dei video o scatta delle foto, come se a passare fosse una celebrità e, in fondo, il generale Figliuolo ormai lo è.

La seconda tappa è in via Asiago, dove una volta sorgeva l’archivio comunale: ora quel che resta è stato spostato nell’ex Conad di via Seganti, al Ronco, ma molto è andato perso per sempre e molto altro ancora è attualmente congelato in attesa di restauro (il ministero dei Beni Culturali ha stanziato 800mila euro). Figliuolo entra nel capannone ormai vuoto, si sposta in quello spazio che oggi sembra immenso, ma che fino a pochi mesi fa era angusto, con gli scaffali stipati di faldoni. Sulle pareti ci sono ancora i segni dell’acqua che ha superato i due metri di altezza e il generale li guarda, senza commentare. Poi si attraversa la strada per andare da Bagioni, azienda che rivende trattori e macchine agricole e che è stata sommersa. Il generale parla con i proprietari, guarda le foto del prima e del dopo: "Avete proprio dovuto trovare la forza di avere forza", commenta.

L’ultima tappa è al parco urbano, dove Figliuolo entra da via Fiume Montone. "Vede quella montagna? – indica l’assessore Petetta – Quello è tutto il fango che abbiamo rimosso dal parco". "Sarà dura smaltirlo", replica Figliuolo, ma Petetta ha già la soluzione: "Pensiamo di lasciarlo. Prepareremo un progetto che prevederà la realizzazione di un percorso, oppure giochi per bambini: così rimarrà la montagna dell’alluvione, per ricordare quei giorni". La passeggiata prosegue fino al laghetto che oggi è una pozza melmosa: "Ci vorrà un grosso impegno economico e non è la priorità, ma dovremo ripristinare anche questo – spiega il sindaco – perché è uno dei simboli del nostro parco". Il giro è finito, anche se molto altro ancora ci sarebbe da vedere; Figliuolo sale in macchina con un’ultima promessa: "Ci rivedremo presto".