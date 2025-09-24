Il Comune attaccato dagli hacker. Infiltrato il sistema informatico: "Ma non sono stati sottratti dati"

L’intrusione c’è stata. L’ha ammesso anche il Comune di Forlì, con una nota ufficiale. Ma quand’è che è successo, l’infiltramento, non si capisce. Chiaro è che una mano ignota è penetrato nel sistema informatico dell’amministrazione comunale. Che è immediatamente andato in tilt. Piano piano, gran parte dell’ingranaggio è franato. Con relativi danni per tutti. Cittadini compresi. Oltre che per i dipendenti e per tutti gli utenti dell’apparato.

Il Comune parla di "accesso non autorizzato". Ma chi e perché ha hackerato il cuore digitale del municipio? Quesito al momento troppo impegnativo. "Ad oggi, a seguito delle attività di verifica, non vi sono evidenze di esfiltrazione o sottrazione di dati personali o sensibili. Le attività di verifica restano comunque in corso", è la versione ufficiale dell’amministrazione.

Il problema sono le conseguenze. Che ci sono state, ovvio. Gli archivi comunali sono zeppi di "dati sensibili" dei cittadini. Che però, stando alle dichiarazioni del palazzo di piazza Saffi, non sono stati toccati. Questo però è ciò che appare dalle prime rilevazioni. Ad ammetterlo è la stessa nota comunale, che ribadisce: "Ad oggi, a seguito delle attività di verifica, non ci sono evidenze. Le attività di verifica restano comunque in corso".

Quindi, attività di controllo in corso. Le sorprese, come sempre, potrebbero essere dietro l’angolo. Il Comune però continua a rassicurare: "Per garantire la massima tutela dei cittadini, del personale comunale e degli utenti, sono state in ogni caso immediatamente attivate le procedure di sicurezza e sono in corso verifiche tecniche approfondite con il supporto delle autorità competenti, dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e dei partner tecnologici". Il problema però non è affatto risolto. Perché "per consentire le verifiche in condizioni di sicurezza – precisa ancora la dichiarazione dell’amministrazione –, alcuni sistemi e servizi digitali comunali rimarranno temporaneamente offline".

Le polemiche non mancano. I primi a segnalare l’inghippo sono stati Alessandro Ronchi e Maria Grazia Creta di Europa Verde Forlì: "Alcuni di questi servizi comunali sono vitali, necessari, e l’interruzione di questo servizio sta causando molti problemi a un numero ogni ora crescente di cittadine e cittadini e tecnici: impossibile depositare pratiche edilizie". Ronchi e Creta mettono poi il dito sulla piaga: "Vogliamo ricordare il danno che, come cittadini, abbiamo subìto per l’interruzione del progetto di digitalizzazione degli archivi comunali? Se non fosse stato stoppato dalla prima giunta Zattini il danno della perdita dell’alluvione sarebbe stato notevolmente ridotto".

Pronta la replica del Comune: "Siamo consapevoli dei possibili disagi e c’è l’impegno a ridurli al minimo, assicurando un costante aggiornamento sugli sviluppi. Ribadiamo – sottolineano dal municipio – che la protezione dei dati e la sicurezza dei sistemi informativi rappresentano una priorità assoluta. Ulteriori comunicazioni saranno diffuse tempestivamente attraverso i canali ufficiali".