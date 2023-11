Il Comune cerca un ingegnere esperto di progettazione tecnica

Il Comune di Forlimpopoli ha indetto una selezione pubblica per individuare un ‘esperto di progettazione tecnica’ a cui conferire un incarico a tempo determinato di responsabile presso il Settore Lavori pubblici. Per partecipare, i candidati devono essere in possesso di una laurea in ingegneria civile, ingegneria edile o architettura. Inoltre devono essere abilitati all’esercizio della professione di ingegnere o di architetto e avere svolto per almeno cinque anni attività presso pubbliche amministrazioni. Le domande vanno presentate entro le 12 del 20 novembre. Avviso sul sito del Comune di Forlimpopoli.