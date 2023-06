"Il Comune convochi le associazioni"

Anche Federico Morgagni, capogruppo di Forlì e Co. (nella foto), richiama all’attenzione il problema delle decine di famiglie forlivesi sfollate e rimaste senza un’abitazione. "Visti i livelli ingentissimi di danni riportati da diversi immobili, è però molto prevedibile che i i tempi di recupero possano prolungarsi" aggiunge il consiglere comunale, e sollecita l’appello di Fondazione Abitare nei confronti dei proprietari di immobili sfitti, circa 2000 in città: "Si pone l’urgenza di supportare queste persone a trovare un’adeguata sistemazione, anche se temporanea – dice Morgagni. È percò opportuno l’appello della fondazione, affinchè appartamenti vuoti vengano messi a disposizione, sulla base di un canone concordato e garantito".

Ma l’appello non riguarda soltanto i cittadini in possesso di abitazioni, ma anche il Comune stesso, che vista la gravità del problema, "dovrebbe impegnarsi direttamente e convoncare un tavolo con le associazioni dei piccoli proprietari, degli inquilini, i coordinatori di quartiere, le parti sociali e tutti gli altri soggetti interessati per favorire un più rapido incrocio fra domanda e disponibilità di alloggi".

Ma le richieste rivolte all’amministrazione, che comprendono interventi concreti, non sono finite, poichè il capogruppo ritiene anche opportuno "approntare un proprio fondo ad hoc, come già fatto da altri comuni, per facilitare la messa a disposizione degli alloggi, utilizzabile ad esempio per riconoscere ai proprietari, oltre al canone mensile, un rimborso Imu pari alla quota corrispondente al periodo di locazione".