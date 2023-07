"Il Comune distribuisca i fondi" "E si rimborsi il bollo per le auto"

Sono passati due mesi dall’alluvione che ha colpito la città di Forlì, insieme a gran parte della Romagna, e ancora molto lunga sembra essere la strada della ricostruzione. Un buon avvio sarebbe avere certezze su ristori, rimborsi o sgravio di imposte ed è quello che, su differenti fronti, chiedono alcune forze politiche della città. Al sindaco si rivolgono tutti i gruppi consiliari di opposizione: Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Europa Verde Forlì–Cesena, gruppo consiliare Forlì e Co, affinché vengano messi in campo i soldi raccolti ad hoc con la sottoscrizione aperta dal Comune di Forlì. "Subito dopo l’alluvione il Comune di Forlì ha aperto una raccolta fondi a sostegno delle famiglie e delle realtà più colpite. – affermano i rappresentanti dei gruppi consiliari –. Tuttavia, nonostante gli espliciti impegni assunti a più riprese dal Sindaco, l’Amministrazione non ha promosso alcun tavolo di confronto con associazioni del volontariato, enti del terzo settore, quartieri e rappresentanze civiche e associative per capire il migliore impiego di tali risorse". Si parla di 1,1 milioni di euro finora raccolti. "Il risultato di questo immobilismo è che mentre ormai quasi tutte le amministrazioni hanno chiarito come verranno impiegate le donazioni, a Forlì tutto tace. Chiediamo quindi all’Amministrazione di mettere immediatamente a disposizione dei forlivesi il denaro raccolto. Suggeriamo quindi di impiegare le donazioni in un diretto contributo alle famiglie alluvionate, in proporzione rispetto ai danni subiti e tenendo conto di chi ha più bisogno". Si rivolge invece alla Regione il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli nel richiedere di "rimborsare il bollo per le auto alluvionate. Ci sono cittadini che l’hanno pagato due volte". Molte sono le auto irrecuperabili dopo l’alluvione "per i quali molti contribuenti avevano già versato la tassa automobilistica di competenza della Regione. – afferma Pompignoli – Ci sono proprietari di automobili che sono state demolite o rottamate dopo l’alluvione, per le quali era già stato pagato il bollo, che non possono certamente usufruire delle misure di sospensione del tributo regionale disposte dalla Regione il 22 maggio.

Molti di questi cittadini si sono adoperati autonomamente per acquistare a proprie spese un mezzo sostitutivo, versando, così, un ulteriore bollo. E’ in questi casi che la Regione potrebbe intervenire con misure di compensazione straordinarie. Si tratterebbe di restituire in parte quanto già versato da chi ha subìto un danno alla propria auto e successivamente ha dovuto comprarne un’altra".

Matteo Bondi