Il Comune donerà sacchetti. Andranno agli alluvionati grazie alle offerte ricevute

Nei giorni drammatici dopo l’alluvione del maggio 2023 tante persone da ogni parte d’Italia, spinte dal desiderio di dare una mano, avevano scelto di donare qualcosa al Comune di Forlì. Qualcuno aveva contribuito con piccole somme simboliche, altri con cifre decisamente importanti: in totale era stato raccolto oltre un milione e 300mila euro, la cui distribuzione è stata suddivisa in varie tranche. Ora quel che resta di quella somma sta per essere destinato all’acquisto di sacchetti autoespandenti, utili per proteggersi in caso di future alluvioni o bombe d’acqua.

Il primo e più consistente blocco, pari a circa un milione e 200mila euro, si era concretizzato in più di 600 bonifici dell’importo di 2.045 euro ciascuno ad altrettanti cittadini alluvionati. Una decisione maturata non senza polemiche: infatti in un primo momento il sindaco Gian Luca Zattini aveva avanzato l’idea di utilizzare il denaro come fondo di garanzia affinché gli alluvionati ottenessero dei mutui a tasso agevolato: una proposta che aveva incontrato l’ostilità di molti, compresi i comitati, ed era presto stata accantonata.

La scelta del Comune ora è stata condivisa con i comitati di quartiere uscenti, incontrati nelle scorse settimane dall’assessore Giuseppe Petetta: i rappresentanti delle zone colpite dal disastro hanno dato parere favorevole alla proposta dell’amministrazione di orientarsi sull’acquisto di sistemi di auto protezione da collocare in adiacenza a porte e finestre.

"Le risorse, pari a circa 125.000 euro, serviranno per l’acquisto di dispositivi da destinare agli alluvionati", spiega Petetta (nella foto, coi sacchetti), che tiene a sottolineare le caratteristiche che li rendono ben più performanti rispetto ai sacchi di sabbia che gli alluvionati hanno tristemente imparato a conoscere molto bene: "A differenza dei tradizionali sacchetti di sabbia, quelli autoespandenti sono più resistenti e assorbenti, non deperiscono e possono essere utilizzati più volte". Petetta, prevenendo possibili obiezioni, sottolinea come i sacchetti "possono rappresentare un contributo in più a tutela delle abitazioni più a rischio in caso di eventi metereologici straordinari o bombe d’acqua, ma non possono rappresentare la soluzione definitiva o una facile alternativa alle necessarie opere pubbliche di prevenzione del rischio idrogeologico. Sono un ‘di più’, un prodotto di facile utilizzo per prevenire l’ingresso di acqua, fango e liquami nelle case dei nostri cittadini".

Il bando è attualmente in via di realizzazione da parte degli uffici comunali: "Verrà destinato a chi ha avuto danni in seguito all’alluvione del maggio 2023 ed è già stato condiviso, nei criteri di massima e nelle linee guida, con i quartieri alluvionati. Da parte loro, abbiamo ricevuto il pieno sostegno a proseguire lungo questa strada, per aiutare con uno strumento concreto chi è stato alluvionato. Il tutto grazie alla generosità di chi ha donato. In ogni caso stiamo ragionando a un tetto massimo pro-capite di fondi in modo da estendere il più possibile la platea dei beneficiari".