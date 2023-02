Il Comune ha scelto la strada Nelle vie nomi di destra e di sinistra E aumentano le intitolazioni a donne

di Sofia Nardi I nomi delle strade sono quelli che pronunciamo, spesso distrattamente, quando diamo indicazioni stradali, o quando consultiamo la mappa dello smartphone per farci guidare in una zona sconosciuta della città. Dietro quei cognomi e quelle diciture, però, ci sono storie: non solo quelle delle persone alle quali la via è dedicata, ma anche quella di chi ha deciso di assegnare quel toponimo. Così percorrere – idealmente – quelle vie significa anche prendere il polso della città. Basta riflettere sui nomi degli ultimi anni. Le deliberazioni della Commissione toponomastica di Forlì dal 2020 ad oggi hanno permesso l’intitolazione di 36 luoghi pubblici. Di questi, 5 sono rotatorie (dedicate a Clementino Bonfiglioli, a ‘La pie’, ai caduti di Nassirya, ad Aloisa Guarini Matteucci e a Romolo Landi), 8 sono parchi o giardini, ovvero: Tobia Aldini, Ottava brigata Garibaldi, Oriana Fallaci, Giardino della ginnastica, Gaetano Pasqui, Angelo Satanassi – nuovo nome del parco Incontro – Dino Amadori, l’oncologo scomparso nel 2020 che ha dato il nome al giardino dei musei San Domenico e, infine, via Ragazzi del 1899. Alla memoria di Matteo Margheritini, il cestista forlivese stroncato dalla leucemia nel 2009, ad appena 27 anni, va il campo da basket di...