Il Comune: "Lo scalone resta aperto". Il municipio sempre accessibile

"Per il prossimo 10 febbraio non è prevista alcuna chiusura dello scalone comunale". Lo precisa in una nota l’amministrazione comunale, in replica a un intervento del Partito democratico, frutto di una notizia di stampa. Per i dem la giunta avrebbe deciso di "blindare", da lunedì prossimo, gli accessi al municipio, con la chiusura dell’ingresso attraverso lo scalone della Residenza di piazza Saffi e la possibilità per i cittadini di entrare solo previo appuntamento, esclusivamente in alcune mattinate e pomeriggi. "Da sempre il nostro è un Comune ’aperto’, dove si opera in trasparenza sotto lo sguardo dei forlivesi. La scelta di chiudere la Residenza comunale, prevedendo addirittura un controllo di polizia e un burocratico sistema di accesso solo su appuntamento, segna una profonda rottura con questa tradizione, ed è l’ennesima dimostrazione dell’atteggiamento di chiusura, disinteresse e distanza dai cittadini che caratterizza l’Amministrazione Zattini".

Una realtà ribaltata dall’amministrazione comunale: "Il Comune di Forlì è e rimarrà un Comune aperto, che ascolta e accoglie i propri cittadini con grande senso civico e allo stesso tempo salvaguardia con razionalità e cura i propri dipendenti. Non vi è nessuna volontà di regolare gli accessi solo su appuntamento ed esclusivamente in alcune giornate della settimana, ma semplicemente di evitare episodi di furti o molestie all’interno della casa comunale, come già avviene nei comuni limitrofi, in provincia e nella stessa sede regionale".

L’ente "sta valutando una razionalizzazione dei sistemi di accesso alla residenza municipale che tenga conto anche della riapertura dei due ingressi, ad oggi inutilizzati, di via delle Torri 3 e piazza Saffi 8, oltre all’attivazione di un servizio di vigilanza funzionale a garantire maggiore sicurezza all’interno dell’edificio. La notizia che si è diffusa, probabilmente, è stata determinata da un’interlocuzione in corso con la Polizia Locale per comprendere se i servizi di vigilanza nella sede comunale possano essere assicurati da parte dei nostri agenti". Sono dunque ipotesi in piedi. "Le verifiche di fattibilità non sono ancora terminate", chiude la nota del municipio.