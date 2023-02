Il Comune mette la firma sull’ex Eridania

di Fabio Gavelli

"Ora che l’Eridania è nostra, vogliamo coinvolgere le persone che hanno a cuore il bene della città". Espressa la soddisfazione per la firma dell’atto notarile che suggella il passaggio della proprietà del Comune, il sindaco Gian Luca Zattini intende procedere con prudenza. "È un investimento importante, dunque deve essere ben ragionato, niente fughe in avanti", dice il primo cittadino.

Da quando, a fine novembre, l’amministrazione comunale ha acquisito dal fallimento l’area, per 885 mila euro, in città si sono moltiplicate le proposte sulla destinazione del complesso, che si estende su oltre 16 ettari. "Abbiamo ricevuto tante manifestazioni d’interesse – conferma Zattini – . Il primo passo sarà comunque un confronto con i nostri uffici per valutare come recuperare l’area verde, poi vedremo cosa fare dei fabbricati, anche in base alle risorse che avremo a disposizione".

Per ora dunque, il percorso è solo abbozzato, anche nelle modalità. "Il sogno si è avverato, ma da oggi ci attende un cammino che si annuncia difficilissimo – prosegue il sindaco – . C’è chi parla anche di un concorso internazionale di idee: vedremo. Separo le due questioni: da una parte il parco, in sostanza già disponibile per la città; dall’altra gli edifici, in particolare l’ex zuccherificio, che è meraviglioso e molto grande, tanto da ospitare un campo da calcio".

La giornata di ieri resterà sul calendario per la sottoscrizione, in municipio, dell’atto di cessione dell’area. Il notaio Pietro Bernardi Fabbrani ha posto le firme sul documento, siglato poi dal dirigente comunale Michele Pini e dal curatore fallimentare Fabrizio Tentoni (era assente il suo collega Ettore Trippitelli). Ora resta un passaggio formale, perché la Soprintendenza, qualora lo volesse, potrebbe rilevare la proprietà, circostanza che non accadrà.

Di fatto si apre ora ufficialmente la lunga fase per restituire ai cittadini un’area che era precipitata nel degrado. Il primo step riguarderà gli investimenti e i lavori per trasformarla in un parco fruibile; ma l’impresa più significativa sarà il recupero e la gestione di tutti i fabbricati. Molti cittadini, anche tramite il Carlino, si sono pronunciati sul futuro dell’area.

Al momento un possibile percorso l’ha lanciato la sezione forlivese di Italia Nostra, che punta a una collaborazione con la facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna per lo studio da un punto di vista tecnico degli edifici presenti nell’area, con l’obiettivo di applicare le tecniche migliori finalizzate alla conservazione dei fabbricati.

Ma c’è chi ha parlato del Museo della Civiltà contadina, del Giardino botanico nazionale, di strutture polivalenti a uso sportivo (sarebbero stati già avviati dei contatti con Sport e Salute, una sorta di braccio operativo del Coni); circolano persino delle ipotesi abitative. Di certo, sarà un’occasione da non sprecare.