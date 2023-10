"Il Comune risparmi sulle luminarie e doni la differenza ai bisognosi"

Un Natale più sobrio, nel quale il Comune di Forlì dedichi il budget risparmiato, originariamente destinato alle luminarie, agli alluvionati. È questa la richiesta della lista civica Forlì e Co., con una mozione firmata dai consiglieri Federico Morgagni e Giorgio Calderoni: "Considerata la grave situazione in cui si trovano ancora la parte della città colpita dall’alluvione e tante famiglie e imprese, si chiede all’Amministrazione di attenersi a un criterio di sobrietà e contenimento dei costi sugli allestimenti natalizi". I consiglieri d’opposizione precisano di non voler "cancellare gli allestimenti natalizi", ma chiedono "un segnale di sobrietà e vicinanza a chi soffre".

L’argomento era già stato oggetto di dibattito. In quell’occasione, l’assessore al centro storico Andrea Cintorino aveva fatto riferimento ad accordi stipulati prima dell’emergenza alluvione. Secondo Forlì e Co. non è così: "Diversamente da quanto affermato, l’accordo quadro quadriennale siglato dal Comune nel 2021 demanda infatti, in coerenza con la normativa nazionale, a singoli accordi attuativi annuali la determinazione delle risorse da destinare a tali interventi". Insomma, non ci sono "vincoli quantitativi o penali a carico dell’ente locale". E, dunque, sottolineano che la scelta del Comune dipenderà "da volontà puramente politiche". La mozione sarà portata in consiglio comunale per il voto.