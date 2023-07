Il Comune: "Togliere le auto alluvionate"

Vanno spostate le macchine alluvionate, abbandonate di fronte alla Fiera. Sono circa 150 le auto ancora ’senza padrone’, collocate in via transitoria dall’amministrazione comunale presso i parcheggi antistanti la fiera di Forlì. A queste si aggiunge una ventina di motocicli. "Chiediamo ai legittimi proprietari di farsi avanti e di prendere contatto con la Polizia Locale per procedere con la rimozione del proprio automezzo – dice l’assessore Giuseppe Petetta – .

La situazione è migliorata rispetto a un mese fa quando nel piazzale c’erano più di 300 auto, ma c’è ancora tanto da fare per garantire il ripristino e la piena funzionalità del parcheggio. E il tempo stringe". C’è infatti la necessità di sgombrare l’area per restituirla alla città in vista del ricco calendario fieristico e sportivo del prossimo autunno. Info: 0543.712000.