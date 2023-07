Il condominio allagato "Tra un mese l’acqua calda Il riscaldamento a ottobre"

L’alluvione del 16 maggio e le relative conseguenze a danno di famiglie e aziende sono state il tema dominante della seduta del consiglio comunale di ieri. Una seduta aperta da una lunga serie di question time, prima di affrontare il voto su un testo condiviso sull’alluvione e la costituzione della commissione consiliare che dovrà affrontare i temi della ricostruzione post catastrofe.

I danni portati dall’acqua ormai due mesi fa hanno bloccato molti servizi all’interno di case e condomini, fra questi anche il condominio Acer ‘Novum forum livii’ in via Autoparco (quartiere San Benedetto), residenza anche di famiglie anziane o con presenza di disabili, dove manca acqua calda e riscaldamento, oltre al fatto che gli ascensori sono inagibili. La questione è stata portata dal gruppo consiliare dei 5 stelle, composto da Eros Brunelli e Franco Bagnara, che chiedeva all’amministrazione se i servizi sociali fossero operativi a sostegno delle famiglie deboli presenti. La scorsa settimana i pentastellati avevano organizzato lì un incontro con i residenti.

A rispondere è stata l’assessore al welfare, Barbara Rossi, che ha riportato come gli operatori fossero presenti dal 30 maggio portando pasti, sostegno e incontri. Per quanto riguarda invece il ripristino dei servizi le tempistiche dovrebbero essere: recupero dell’acqua calda entro i primissimi giorni di agosto, mentre si dovrà attendere ottobre per il riscaldamento. Nei prossimi giorni si procederà con il sopralluogo della ditta incaricata dei lavori per gli ascensori.

Altro tema portato come question time è stato quello degli indennizzi per coloro che hanno fatto pulire a proprie spese rimesse, parcheggi e case: si chiedeva all’amministrazione comunale se erano previsti ristori da parte dell’ente. In questo caso a rispondere è stato l’assesspore al bilancio, Vittorio Cicognani. "Al momento la sottoscrizione aperta dal Comune ha raccolto 1.060.000 euro – ha esposto –, soldi che dovranno finire proprio alle famiglie colpite, ma siamo in attesa che arrivino anche le somme raccolte dalla Regione e con il concertone pro alluvionati, prima di poter stabilire come e quanto". Oltre a questi, una sottoscrizione a livello nazionale ha raccolto 500mila euro donati a favore del recupero del parco urbano.

Proprio sul progetto di recupero e rifunzionalizzazione del parco ‘Franco Agosto’ è stato portato un altro question time da parte del consigliere Federico Morgagni di Forlì e Co. "Stiamo ancora procedendo con le opere di messa in sicurezza – ha esordito nella risposta l’assessore all’ambiente, Giuseppe Petetta –, purtroppo per un progetto di recupero del parco si dovrà ancora attendere e, quindi, i tempi non saranno brevissimi".

Dalle opposizioni si è chiesto, così come avvenuto nello scorso consiglio comunale del 26 giugno, di procedere ad un censimento casa per casa, azienda per azienda, di tutti i danni provocati dall’esondazione del 16 maggio. Molte delle richieste portate dai question time sono state poi demandate alla commissione consiliare sull’alluvione, costituita proprio ieri.

Matteo Bondi