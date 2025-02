Il conflitto tra generazioni al Saffi con ’Noi e loro’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20. In cartellone arriva ’Noi e loro’. Il film diretto da Delphine e Muriel Coulin racconta la storia di Pierre (Vincent Lindon), ferroviere cinquantenne che ha cresciuto i due figli da solo. Louis e Fus sono molto diversi tra loro. Louis, il minore, ama studiare e dopo il diploma parte per frequentare la Sorbona di Parigi. Fus invece non ha mai avuto grandi risultati a scuola ed è sempre stato affascinato dalla violenza e dal potere. Questa sua indole lo ha portato ad unirsi a gruppi di estrema destra, andando contro i valori di suo padre. Il ragazzo tende a chiudersi in se stesso e tra lui e Pierre si crea una distanza che con il tempo si trasforma in conflitto e incomprensione. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Venezia 2024, vincendo il Premio Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Vincent Lindon, attore protagonista della pellicola.

Rimane ancora ’Il seme del fico sacro’, diretto da Mohammad Rasoulof. Il film è ambientato a Teheran, dove i festeggiamenti per la promozione di Iman a giudice istruttore del Tribunale della Guardia Rivoluzionaria coincidono con il movimento di protesta popolare a seguito della morte di una giovane donna. Iman è alle prese con il peso psicologico del suo nuovo ruolo. Mentre le sue figlie, Rezvan e Sana, sono scioccate e, allo stesso tempo, elettrizzate dagli eventi, la moglie Najmeh cerca di fare del suo meglio per tenere insieme la famiglia. Quando Iman scopre che la sua pistola d’ordinanza è sparita, sospetta delle tre donne. Spaventato dal rischio di rovinare la sua reputazione e di perdere il lavoro, diventa sempre più paranoico e inizia, in casa propria, un’indagine in cui vengono oltrepassati tutti confini, uno dopo l’altro. La pellicola è stata girata in clandestinità per aggirare la censura del regime iraniano, che ha già impedito la distribuzione di tutti i film di Rasoulof, oltre ad averlo condannato a otto anni di carcere, motivo per cui attualmente il regista è in esilio forzato in Europa. La pellicola unisce scene girate in interno con gli attori, ai video reali delle violente proteste avvenute in Iran a partire dal 2022. I ruoli principali sono stati interpretati dagli attori iraniani Missagh Zareh, Soheila Golestani , Mahsa Rostami e Setareh Maleki. Il film è candidato agli Oscar 2025 come miglior film internazionale ha vinto il premio speciale della giuria al festival di Cannes 2024. Una curiosità: il titolo del film si riferisce a un tipo di fico che si diffonde avviluppando e strangolando gli alberi, simbolo del regime teocratico in Iran.