Il congresso di Italia Viva: "Vogliamo fare il centro"

Nuovo corso per Italia Viva, anche nel territorio dove si procede, tuttavia, in continuità col passato. Domenica si è celebrato il congresso nazionale del partito fondato nel settembre 2019 Matteo Renzi e che per la prima volta si presenterà alle comunali del 2024, si dovrà vedere se sola, o coalizzata. Si è votato dunque anche nella nostra provincia.

Al congresso gli scrutini hanno fatto registrare l’affermazione di Matteo Renzi come presidente nazionale, Stefano Mazzetti come Presidente regionale dell’Emilia Romagna e Tommaso Pirini come presidente provinciale di Forlì-Cesena. "Italia Viva di Forlì-Cesena esprime soddisfazione per la significativa affluenza alle urne degli iscritti, dimostrazione di una sentita affezione al partito", recita la nota della segreteria provinciale.

Pirini, 37 anni, è cesenate. Ingegnere informatico, ha conseguito il PhD e insegna informatica all’istituto Da Vinci di Cesenatico. è stato presidente del consiglio di quartiere Valle Savio. Cattolico, legato ai valori democratici, europeisti e liberali, ha militato nei Popolari per Cesena, la formazione politica fondata da "Gilberto Zoffoli e alleata dal 2019 del sindaco Enzo Lattuca.

"Sono onorato – afferma Pirini - di essere stato designato con la carica elettiva che sostitusice quella precedente di coordinatore assegnata per nomina. Si tratta di un accreditamento in virtù del quale i giorni prossimi potrò aprire ufficialmente i confronti con le forze politiche in vista delle amministrative del 2024, ma soprattutto coordinerò l’impengo per radicare e potenziare la presenza del partito nella realtà provinciale di Cesena e Forlì".

Sono stati mesi di sofferenza per Italia Viva che ha visto naufragrae il progetto del terzo Polo con Azione di Calenda (verso il quale alcuni esponenti di spicco sono migrati) e che nel territorio provinciale aveva preso corpo con l’alleanza elettorale per le politiche, a cui aveva aderito anche il partito repubblicano e che aveva visto il candidato al collegio uninominale di Forlì-Cesena Luca Ferrini ottenere circa il dieci per cento dei consensi.

"È innegabile che le controverse vicende nazionali – rimarca il neopresdiente Pirini – non hanno aiutato lo sviluppo del nostro progetto di alleanza centrista nel territorio di Forlì-Cesena, che però manteniamo l’impegno a realizzare per le comunali del 2024. Italia Viva lavorerà per questo questa alleanza deve essere la base per confrontarsi con entrambi i poli dai quali marchiamo la nostra autonomia".

Di Italia Viva fanno parte aderenti, fra cui lo stesso Tommaso Pirini, che hanno militato nei Popolari per Cesena, la formazione cattolica alleata nella giunta di centrosinistra cesenate.