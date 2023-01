"Il congresso Pd rallenta i lavori ma puntiamo al campo largo"

Daniele Valbonesi, segretario territoriale del Pd, come vi state muovendo in tema di alleanze per il futuro?

"In questa fase, a livello nazionale siamo impegnati in un congresso non ordinario, ma ‘rifondativo‘. Sicuramente il suo risultato influenzerà anche le dinamiche locali, ma il nostro obiettivo è quello di stimolare la formazione di alleanze più larghe possibili. Da questo punto di vista, dunque, ci auguriamo che il Terzo Polo sia un interlocutore. Per chi vuole interpretare una forza riformista, d’altronde, ritengo sia problematica la prospettiva di un’alleanza con un partito come Fratelli d’Italia. Purtroppo, anche a causa del momento di passaggio che il Pd sta vivendo, ora a livello nazionale tutte le compagini di opposizione sono in difficoltà".

Ci sono margini di dialogo con il Movimento 5 Stelle ?

"Noi vorremo interpretare il ruolo che la nostra forza politica ha sempre giocato nella città di Forlì, ovvero di cercare di costruire alleanze sui territori e non farci tenere in ostaggio dalle divisioni. Il congresso ha fisiologicamente interrotto questo lavoro, ma lo riprenderemo. Siamo convinti che nell’ambito della città le alleanze possano essere piu larghe rispetto ai veti della politica nazionale. Certo faccio fatica a comprendere determinati atteggiamenti dei 5 Stelle, che da partito di minoranza vota, ad esempio, alcune parti del bilancio. In ogni caso, in vista delle alleanze da fondare sui temi, non li considero vincoli insuperabili".

Come giudica l’operato di Zattini e della sua giunta nell’ultimo anno?

"Ritengo che Zattini, con la sua moderazione, provi a nascondere le grandi difficoltà che la sua maggioranza ha attraversato nel 2022, legate sia al rapporto difficile che ha avuto con i partiti che la compongono sia alle problematiche che si vivono oggi nelle partecipate: mi riferisco in particolare ad Alea ma, più in generale, a Livia Tellus. Sono convinto che Forlì meriti qualcosa in più. Si parla troppo di questioni contingenti, mentre bisognerebbe riscoprire l’orgoglio dei forlivesi e provare a fare di più per una città che continua a non avere un ruolo definito nelle politiche romagnole come potrebbe meritare".

Cosa auspica possa rappresentare il congresso del Pd?

"Ritengo che la candidatura più adatta sia quella di Bonaccini, ma sono contento di ciò che si muove attorno a tutti i candidati, persone valide che potranno dare un grande contributo".

Il suo mandato è in scadenza?

"Sì, a ottobre".

ste. bau.