Il coniglio Edoardo al ‘Fabbri’ domattina alla festa patronale

Per la stagione Family, domattina alle 11 al Teatro Fabbri di Forlì andrà in scena ‘Il lungo viaggio del coniglio Edoardo’ di e con Mariolina Coppola e Maurizio Casali, regia di Claudio Casadio. Organizzato da Accademia Perduta Romagna Teatri in collaborazione col Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, lo spettacolo, a ingresso gratuito, è proposto in occasione della più antica festa di Forlì, dedicata alla ‘Madonna del Fuoco’.

Il testo racconta la storia di un coniglio di porcellana che vive in una casa confortevole, amato da Violetta, sua padroncina, e dai genitori di lei, proprio come se fosse un vero coniglio. Purtroppo però, durante una crociera, precipiterà negli abissi del mare. Riuscirà s salvarsi grazie a un pescatore che lo solleverà con la lenza e lo porterà a casa dalla moglie. E di qui la sua storia continuerà: il coniglio cambierà nome ed abitazione altre volte.

Si assiste a un viaggio attraverso i sentimenti. Inizialmente Edoardo, pur vivendo con persone che lo amano, ama solo se stesso, ma quando perderà l’amore degli altri, capirà il grande valore dell’affetto. Lo spettacolo è Teatro d’attore e di figura con musica dal vivo (ingresso gratuito, info 0543.26355).

Rosanna Ricci