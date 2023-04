Il Consiglio comunale dei ragazzi in mostra

di Francesca Miccoli

Sono cambiati nel fisico, pur avendo mantenuto gli stessi lineamenti, e hanno percorso tanta strada dal giorno in cui fecero il primo ingresso nel salone consigliare del municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Eppure la luce negli occhi è sempre la stessa.

Tanti i giovani ‘passati’ dal Consiglio comunale dei ragazzi intervenuti in biblioteca all’inaugurazione della mostra documentaria sui vent’anni della baby consulta. C’erano i primi cittadini di ieri e la sindachina di oggi Camilla Valli, assieme ai referenti che si sono avvicendati nel tempo: dalla maestra Anna Regoli alla professoressa Claudia Cortesi, all’archivista neopensionata Paola Zambonelli.

Un’esperienza, quella del consiglio, avviata nel 2002 a conclusione del percorso proposto dall’associazione Impegno Civile di Forlì nell’ambito del progetto ‘Cittadini domani’; a lanciare l’iniziativa a Castrocaro Terme e Terra del Sole fu l’ex sindaco Tonino Biondi, che trovò l’immediato appoggio dell’allora primo cittadino Maurizio Fussi e della preside Anna Pizzigati.

"Celebriamo oggi con orgoglio un patrimonio da custodire gelosamente – le parole del papà del ‘ccr’ Biondi in occasione del taglio del nastro della mostra –: un vanto per tutti, destinato a scrivere altri capitoli". Una fonte di arricchimento per le nuove generazioni e anche per gli stessi adulti, come hanno sottolineato la maestra Regoli, pioniera degli "anni eroici" quando ancora "era tutto da inventare", e l’ex sindaco Fussi. "Da adulti imparammo a vedere la città con gli occhi dei bambini, abbassando l’orizzonte a misura dei più piccoli" la chiosa di quest’ultimo.

Molte le tracce lasciate dai ragazzi nel territorio comunale: dagli arredi del parco della scuola per le lezioni all’aria aperta ai pannelli decorativi, dal murale all’ingresso dell’istituto all’orto, ai monitor per l’aula di informatica. E ancora la pista viavai, l’albero e la bacheca intitolati a Giovanni Falcone realizzati in seno al progetto legalità. Senza dimenticare logo, giornalino e inno dello stesso consiglio, la collaborazione con il Telefono azzurro, il progetto teatro e memoria, incentrato sulle guerre mondiali.

Fino al 27 aprile in biblioteca è possibile ammirare le magliette con il logo del consiglio, il materiale fotografico e i documenti che testimoniano le tantissime iniziative portate a termine, e il bellissimo video ‘Vent’anni di noi’: poco più di 20 minuti, uno per ogni anno di attività, sapientemente ‘concentrati’ dal professor Marco Susanna.

In chiusura le parole significative di Alessandra Zecchini, unica baby sindaca in carica per due mandati, in seguito divenuta la più giovane consigliere comunale d’Italia. "MI viene in mente una frase di Platone – le parole dell’ingegnere architetto, che fece la prima foto con la fascia in piedi su una sedia per stringere la mano a quell’animalunga di Fussi, e che oggi svetta oltre il metro e settanta –: ‘I ragazzi non sono vasi da riempire ma fuochi da accendere’. Ebbene questo è quello che hanno fatto i nostri docenti e oggi negli occhi dei ragazzi vedo ancora la luce di quella fiamma".