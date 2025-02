Il Consorzio Vini di Romagna in vetrina al salone di Parigi

Il Consorzio Vini di Romagna è da poco rientrato dal salone internazionale Wine Paris 2025, svoltosi dal 10 al 12 febbraio nella capitale francese. Racconta il presidente del Consorzio, il forlivese Roberto Monti: "Abbiamo partecipato ad una fiera con 5.300 espositori e oltre 50.000 visitatori. Si è respirata una bella energia positiva, con gli elementi per potersi presentare al meglio come territorio. Serve una grande preparazione per capitalizzare appieno questo genere di appuntamenti, ma intanto abbiamo gettato le basi per lavorare bene e finalizzare sempre più gli sforzi. Come prima partecipazione, – conclude – la collettiva del Consorzio Vini di Romagna a Wine Paris è assolutamente positiva".

Fra le 12 cantine romagnole associate dal 1962 al Consorzio, due erano forlivesi: Celli di Bertinoro e Fattoria Nicolucci di Predappio, più la Fattoria Zebina di Faenza, che però opera anche nel territorio della valle del Marzeno, fra Brisighella, Modigliana e Castrocaro. Fra i Sangiovesi della cantina predappiese di Alessandro Nicolucci, sono approdati sulle rive della Senna le migliori e più note etichette: ‘Vigna del Generale Selezione CXXX anniversario’, in omaggio alla storia dei 130 anni delle cinque generazioni della famiglia di vignaioli della Prè, seguite da ‘Nero di Predappio’, ‘Tre Rocche’ superiore, ‘Predappio di Predappio Vigna del Generale’ riserva.

q.c.