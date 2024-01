Il coraggio di dire no: la storia di Perlasca

Per celebrare il giorno della memoria, domani alle 21, al Teatro Comunale di Predappio andrà in scena ‘Perlasca. Il coraggio di dire no’ di e con Alessandro Albertin e la regia di Michela Ottolini. Il testo narra la commovente storia di un uomo, Giorgio Perlasca, persona semplice che nel 1944 a Budapest è al servizio dell’Ambasciata di Spagna. Il suo scopo è quello di salvare la vita a molte persone e lo fa affrontando ogni giorno la morte e spacciandosi per il Console spagnolo. Riuscirà così a salvare la vita a 5.200 persone in particolare ebrei.

Perlasca non racconta, per 40 anni, a nessuno la sua storia, fino a quando, nel 1988, viene rintracciato da una coppia che gli deve la vita. A questo punto la sua storia viene conosciuta e a chi gli chiede il motivo di queste azioni che hanno salvato tanta gente, Perlasca rispose: ‘Lei che cosa avrebbe fatto al mio posto?’ Un comportamento, il suo, che ha richiesto coraggio, eroismo e umiltà. Una storia meravigliosa tradotta in uno spettacolo semplice che aiuta a scoprire momenti importanti della nostra vita. E’ un pezzo della nostra storia che val la pena conoscere.

Biglietti: intero 20 euro, ridotto 15 euro per under 25, over 65, universitari, residenti nel Comune di Predappio, soci Tdf e FoEmozioni). Biglietto on line: intero 21 euro, ridotto 16.

Info: 0543.1713530; 339.7097952 e 347.9458012. E-mail: info@teatrodelleforchette. Rosanna Ricci