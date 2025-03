Il coraggio non ha genere: "Vigile del fuoco mai discriminata. Ragazze, mettetevi in gioco"

Il coraggio non ha genere, come la passione e la determinazione. Elisa Dilena, 42 anni, forlivese, lo dimostra ogni giorno nella caserma dei Vigili del Fuoco di viale Roma, dove presta servizio come pompiere. In occasione della Giornata internazionale della donna, racconta la sua esperienza in un mondo ancora a prevalenza maschile.

Dilena, cosa l’ha spinta a iniziare questa carriera?

"Ho intrapreso questo percorso a 30 anni, più tardi rispetto a molti colleghi. Nella mia famiglia nessuno era pompiere, è stata una scelta nata spontaneamente. In passato ho fatto diversi lavori, come barista e cameriera, ma sentivo il bisogno di fare qualcosa di utile per gli altri. Per rispondere a questo bisogno, ho iniziato a formarmi come autista soccorritrice in Misericordia e Croce Rossa. È stato allora che ho capito che il soccorso era la mia strada e ho iniziato a prepararmi per affrontare il concorso per entrare nel corpo dei Vigili del Fuoco".

Qual è stata la reazione della sua famiglia quando ha deciso di diventare pompiere?

"I miei genitori l’hanno scoperto solo quando avevo già iniziato il corso perché, quando mi metto in testa qualcosa, la porto fino in fondo. Hanno visto quanto fossi entusiasta e mi hanno supportato. Mio marito, invece, l’ho conosciuto proprio in caserma: è pompiere anche lui. Averlo accanto durante la preparazione al concorso, tra allenamenti e studio intensivi, mi ha aiutato a non mollare".

Essere donna ha comportato delle difficoltà nel cammino per diventare pompiere?

"Il percorso è lo stesso per tutti. Non ho mai vissuto discriminazioni e, ancora oggi, con i colleghi c’è grande rispetto. Inoltre, il numero di donne nei Vigili del Fuoco continua a crescere, questo è un bel segnale".

Com’è una giornata tipo del suo lavoro?

"Faccio turni su tre mansioni: posso essere impegnata come vigile, come si dice in gergo ‘in cassetta’, cioè nel camion impegnato negli interventi, oppure come autista, infine, in sala operativa. Durante la giornata siamo sempre operativi: facciamo preparazione atletica, controlliamo l’attrezzatura e i mezzi, ed eseguiamo tanta formazione. Dobbiamo essere pronti a tutto perché le emergenze non sono mai tutte uguali".

Ha vissuto situazioni particolarmente difficili che le sono rimaste impresse?

"Durante un incendio in un appartamento, la donna residente era sotto shock: piangeva, tremava e respirava con affanno. Quella volta ero in servizio come autista e mentre assistevo i colleghi in prima linea ho cercato di tranquillizzarla: ricordandole di stare nel ‘qui e ora’ e ripetendole ‘Ora ci siamo noi’. Avevo fatto pochi giorni prima una formazione di psicologia dell’intervento, mi è stata molto utile".

Nell’immaginario collettivo c’è lo stereotipo del pompiere che ‘paura non ne ha’, proprio come nella celebre canzone. È davvero così?

"Non è vero, il timore c’è sempre, ma è utile perché ci tiene con i piedi per terra in modo da non mettere a rischio la nostra vita e quella degli altri. Il nostro lavoro è fatto di procedure da seguire e dobbiamo essere sempre lucidi".

Che viatico darebbe alle ragazze che sognano di entrare nei Vigili del Fuoco?

"Alle donne dico provateci, mettetevi in gioco. È un lavoro che dà soddisfazioni".