IL CORDOGLIO SUI SOCIAL NETWORK

Le sue mani abili e la sua sconfinata conoscenza del corpo umano ne avevano fatto il fisioterapista ‘dei campioni’: a lui si erano rivolti i più grandi sportivi degli ultimi decenni affinché li "rimettesse in piedi", come molti ripetono in queste ore. Ora, nel momento del lutto, sono molti i nomi celebri che – intrecciati a quelli delle persone ‘comuni’ – tracciano il loro ricordo di Fabrizio Borra sui social.

"Una delle persone più incredibili che abbia mai avuto la fortuna di incontrare" per il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi che sceglie di non mettere una foto insieme a Borra bensì una che ritrae Fabrizio da solo, seduto sugli spalti di uno palazzetto, gli occhi brillanti a seguire un’azione in campo. "Guardate questi occhi: l’orgoglio di chi sa di aver fatto tutto per aiutare la persona che sta vedendo trionfare", scrive. Poi continua rivelando un incontro mancato, che avrebbe dovuto svolgersi proprio domenica, giorno della morte di Fabrizio: "Prima di addormentarmi mi rigiravo nel letto pensando alle parole che avrei voluto dirti quando ci saremmo dovuti vedere. Volevo darti la forza per lottare ancora un po’, aiutarti a crederci come hai sempre fatto tu con me. Il risveglio è stato una coltellata al cuore". Poi passa a parlare dell’uomo: "Mi è stato al fianco ogni singolo giorno da quando, nel 2016, la mia carriera sembrava finita. Spero di essere all’altezza di portare nella mia vita tutti gli insegnamenti che è stato in grado di trasmettermi".

Poi le parole di Lorenzo ‘Jovanotti’ Cherubini, di cui Borra ha seguito il recupero dopo il terribile incidente in bici in Repubblica Domenicana: "L’ultima volta che ci siamo parlati, pochi giorni fa, era contento perché sapeva che i suoi ragazzi, che lui ha formato, continueranno e sapranno sviluppare il suo metodo. Ho voluto bene al ‘coach’, abbiamo passato momenti bellissimi insieme, nei momenti più importanti della mia vita, nei passaggi felici e in quelli difficili lui è sempre stato con me e con la mia famiglia. Abbiamo riso e pianto insieme, sofferto e gioito. Resta la sua lezione per tutti noi che lo abbiamo conosciuto e siamo stati aiutati da lui: testa alta e andare avanti, sorriso, accoglienza, umanità e studiare ogni giorno". Poche, commosse, parole da parte del campione automobilistico Fernando Alonso: "Mi mancherai ogni giorno. Grazie per avermi insegnato tanto e per avermi reso una persona e un atleta migliore. Tutta la mia carriera insieme a te è stata la maggiore fortuna che potevo avere". Tra le testimonianze, anche il ciclista Elia Viviani: "Una persona unica, un amico sempre pronto a rispondere e a trovare la soluzione, con la parola giusta al momento giusto, sincero e diretto. Come faremo senza di te? Sorrido solo se penso a quanto siamo stati fortunati ad averti conosciuto".