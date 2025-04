Il corpo nello spazio: laboratorio per under35

Sabato dalle 15 alle 19, al Teatro Félix Guattari (via Orto del fuoco 3, Forlì), si continua con il quarto appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under35 a cura di Masque teatro con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Forlì.

Il laboratorio ’In medesima azione’ condotto da Valentina Bravetti e Paola Bianchi (nella foto) si concentra sullo studio e sull’analisi dello spazio, del tempo e della forza, le tre coordinate entro le quali il corpo si muove nella scena. In virtù di un principio democratico di coesistenza, durante il laboratorio i partecipanti saranno invitati ad assumere costantemente la posizione seduta o sdraiata. Un modo per vivere l’alterità nel proprio corpo, sperimentarne le possibilità e le difficoltà, sentire il proprio corpo in azione e scoprire nuovi modi di abitare la scena.

Info e iscrizioni: 393.9707741; masque@masque.it.