Il corto ’Tre ragazzi’ trionfa al Not Film Fest di Santarcangelo

Il cortometraggio ‘Tre ragazzi’ Trionfa al Not Film Fest di Santarcangelo di Romagna. Il cortometraggio, diretto da Gianfranco Boattini e con Stefano De Pieri come direttore della fotografia, ha raggiunto un successo importante conquistando il prestigioso E-R Filmakers Award. ‘Tre ragazzi’, liberamente tratto dal romanzo ‘Tre ragazzi in cerca di avventura’ di Carmelo Pecora, ha convinto la giuria e il pubblico con le sue storie di amicizia, coraggio e desiderio di liberarsi dai pregiudizi che sovente vincolano la vita di Carmelo, Salvatore e Michele, tre giovani amici legati da un legame indissolubile.

Il successo di ‘Tre ragazzi’ è ancor più significativo grazie al sostegno cruciale fornito dall’EmiliaRomagna Film Commission, che ha premiato il cortometraggio con il bando di produzione nel 2022. "Questo riconoscimento ha contribuito a rendere possibile la realizzazione di un’opera cinematografica – commenta Andrea Petrini amministratore delegato della società OndaFilm di Meldola produttrice del cortometraggio – che ha colpito il cuore del pubblico e ha dimostrato l’abilità di coniugare talento creativo e supporto istituzionale. L’E-R Filmakers Award rappresenta una testimonianza tangibile dell’impegno e della passione che hanno contribuito a creare un’opera cinematografica di eccellenza.

Le riprese del cortometraggio si sono svolte nell’estate del 2022, dall’1 al 5 agosto, nei Comuni di Bertinoro, Forlì e Ravenna che hanno sostenuto il progetto. La scelta di queste autentiche ambientazioni – conclude – ha contribuito a immergere il pubblico nella realtà dei protagonisti, creando un legame tangibile tra spettatori e storia".

o.b.