Il Covid riaccende gli animi. Ex ministro contestato, segnalazioni in procura

La Questura di Forlì sta lavorando all’identificazione di alcuni manifestanti, ieri alla presentazione del libro dell’ex ministro della Sanità Roberto Speranza, che saranno poi segnalati alla procura di Forlì. Starà poi ai pm valutare se aprire un’indagine o archiviare.

Venerdì pomeriggio era ospite del salone comunale il politico che era in carica, con il governo Conte, in occasione dell’emergenza Covid, del lockdown e delle varie restrizioni (presentava il libro ‘Perché guariremo’). La Cgil, che organizzava l’evento, ha parlato di "sold out", ovvero di ‘tutto esaurito’. Si accedeva su prenotazione. Già in mattinata il sindacato aveva risposto via mail ad alcuni che si erano prenotati che i posti erano al completo. Man mano che ci si avvicinava all’inizio, diverse persone hanno affollato il voltone all’ingresso del municipio (alcuni di questi mostravano uno striscione con scritto "Speranza in galera"). Secondo fonti delle forze dell’ordine, potrebbe configurarsi una sorta di manifestazione non autorizzata visto che la permanenza di alcuni cittadini, senza che tuttavia potessero entrare, avrebbe reso difficile l’accesso di altri che si erano prenotati.

Sulla gestione degli spazi si sono prodigati anche alcuni volontari della Cgil. Le tematiche sollevate da alcuni dei presenti farebbero pensare che si trattasse di alcuni esponenti contrari alle vaccinazioni anti-Covid. Comunque, i potenziali contestatori non hanno avuto accesso al salone. E qualcuno di loro potrebbe finire nei guai con la giustizia.