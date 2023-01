Il Covid rialza la testa, decessi e casi in salita

Sette decessi per Covid nell’arco dell’ultima settimana. Un morto al giorno nel territorio della provincia di Forlì-Cesena secondo l’ultima rilevazione (settimanale, non più quotidiana) della Regione Emilia-Romagna. Per i pazienti più fragili il Coronavirus continua ad avere effetti letali, anche se la curva dell’epidemia pare in discesa. Almeno a considerare i dati ufficiali (molti ormai non effettuano più il tampone né denunciano lo stato di positività). A livello regionale si contano quindi 9.046 positivi in più rispetto alla settimana precedente, il 17% dei tamponi.

Per quanto riguarda Forlì e comprensorio, dal 30 dicembre al 5 gennaio i nuovi contagi sono 516, 85 in più rispetto ai 431 della settimana precedente. I numeri sono addirittura più alti di quelli di due settimane fa, quando erano stati registrati 506 nuovi contagi. Se sommiamo il dato di Cesena, 588, in provincia i nuovi contagi arrivano dunque a toccare quota 1.104. La situazione nelle altre province vede Bologna con 1.637 nuovi casi nell’ultima settimana, seguita da Modena (1.228), Reggio Emilia (1.142) e Ravenna (1.111); poi Parma (913), Ferrara (834) e Rimini (743 ); quindi Cesena (588), Piacenza (449) e, infine il Circondario imolese, con 245 nuovi casi di positività.

Attualmente, a Forlì c’è un paziente ricoverato in terapia intensiva (dato invariato rispetto a una settimana fa). Nel resto del territorio, i pazienti che versano nella medesima situazione sono in tutto 53 (uno in meno rispetto alla settimana precedente, -1,9%) e sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato), 2 a Parma (-4), 1 a Reggio Emilia (invariato), 7 a Modena (+1), 16 a Bologna (+2), 7 nel Circondario Imolese (-1), 5 a Ferrara (-2), 4 a Ravenna (+1); 1 a Cesena (invariato), 7 a Rimini (+2 rispetto alla settimana precedente). I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid in Emilia-Romagna sono invece 1.487 (-171 rispetto alla settimana precedente, -10,3%).

L’età media dei nuovi positivi è di 58,2 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 19.836 (-3.266). Di questi, le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 18.296 (-3.094), il 92,2% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite in regione sono 12.593 in più rispetto alla settimana.

Purtroppo, in Emilia-Romagna si registrano 77 decessi. Oltre ai 7 di Forlì-Cesena, questi i numeri: 3 in provincia di Piacenza; 6 in provincia di Parma; 11 in provincia di Reggio Emilia; 13 in provincia di Modena; 20 in provincia di Bologna; 11 in provincia di Ferrara; 2 in provincia di Ravenna; 3 in provincia di Rimini; 1 residente extra Emilia-Romagna. Nessun decesso nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 19.011.