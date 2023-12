Il Covid torna a preoccupare: "Record di tamponi in farmacia. E l’85% risulta positivo"

Il Covid torna a preoccupare. Salgono a tal punto i contagi che il Ministero della Salute ha emesso, qualche giorno fa, una circolare per potenziare la sorveglianza epidemiologica; nello specifico ribadisce la necessità di effettuare test diagnostici per le persone sintomatiche che accedono negli ospedali e nelle strutture per anziani. A questo si aggiunge l’arrivo dell’influenza stagionale che mostra sintomi molto simili a quelli del Covid: febbre, raffreddore e dolori muscolari. In città, i medici di medicina generale e le farmacie sono le cartine al tornasole che confermano l’impennata nella diffusione del virus.

Alberto Lattuneddu, presidente di Federfarma Forlì-Cesena, avete riscontrato un aumento delle richieste di tamponi?

"La situazione è drammatica, dispiace dover dire che si è perso completamente il tracciamento dei casi positivi. Ad oggi, abbiamo vendite esponenziali sia per i test fai da te sia per quelli fatti da noi operatori in farmacia. Nell’ultimo caso, abbiamo riscontrato un tasso medio di positività dell’85%".

Di quanti tamponi parliamo?

"Per fare un esempio, nella farmacia di cui sono titolare, dal lunedì al venerdì della scorsa settimana abbiamo venduto più di 300 tamponi; ma il trend è stato confermato anche dai miei colleghi in un recente incontro sul tema".

Se aumentano i casi positivi, andrà di pari passo anche la richiesta di farmaci.

"Sì, abbiamo avuto un aumento esponenziale nell’uso di medicinali per la cura del Covid come antipiretici e antidolorifici. Nel solo fine settimana ho venduto un centinaio di confezioni di paracetamolo, quantità del genere di solito vanno via in due settimane. Vediamo anche un incremento delle prescrizioni di antibiotici per contrastare sovrainfezioni batteriche che possono insorgere oltre il virus".

Il Covid va a braccetto con l’influenza stagionale, i sintomi sono quasi uguali. Come capire di quale virus si tratta?

"Ora abbiamo disponibili anche test di ultima generazione che sono in grado di verificare la presenza di uno o dell’altro virus. L’attendibilità dei tamponi odierni è oltre il 96%. Il consiglio che cerco di dare a chi è plurivaccinato è quello di attendere trenta minuti prima di verificare il risultato nel test perché la risposta anticorpale è più bassa e quindi ci vuole più tempo per rilevare il virus".

La circolare del Ministero è il termometro di una situazione difficile?

"È un chiaro segnale che c’è qualcosa che non va. Il Servizio Sanitario si è reso conto che c’è un aumento incontrollato dei contagi e anche dei ricoveri. Bisogna correre ai ripari, soprattutto per tutelare i più fragili".

Torna a essere necessario vaccinarsi?

"L’altro giorno ho scritto un post sul mio profilo Facebook per ribadirlo. Sono stato insultato con violenza da molti No Vax. C’è ancora chi rifiuta categoricamente l’idea di vaccinarsi".