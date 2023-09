Il cuore dei donatori. Sangue, 6mila prelievi e 417 nuovi ingressi: un successo per l’Avis

Il 14 giugno doveva essere celebrata la Giornata Mondiale del Donatore con varie iniziative in città, ma, a causa dell’alluvione, si è preferito creare incontri all’interno delle varie sezioni Avis e dare particolare rilievo al Bilancio sociale relativo al 2022. Nonostante il periodo critico, l’Avis ha registrato una costante crescita delle donazioni di sangue e plasma nel primo semestre 2023 e nei mesi estivi appena trascorsi. "Ci tengo a sottolineare – ha detto Roberto Malaguti, presidente Avis Forlì – che nei mesi di luglio e agosto c’è stata una continuità nelle donazioni capace di limitare notevolmente la flessione tipica del periodo estivo".

E’ stato poi presentato il Bilancio sociale del 2022 in cui è emerso che il numero dei donatori di sangue e plasma su tutto il comprensorio è stato di 5.937 con un aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente. In quel periodo sono state raccolte 8.146 unità di sangue (+3,5% sul 2021), 3.666 unità di plasma (+6% sul 2021) e 79 unità di piastrine. Non è poi mancata, da parte dell’Avis, un’educazione alla solidarietà rivolta ai giovani. Questo ha permesso di accogliere 710 nuovi donatori attraverso 54 incontri ( 30 nelle scuole secondarie di primo grado, 24 nelle scuole secondarie di secondo grado) per un totale di circa 2.300 ragazzi raggiunti.

A livello occupazionale l’Avis di Forlì conta 14 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, a cui si aggiungono numerosi volontari che hanno offerto all’Avis la disponibilità di 4.000 ore per le varie iniziative rivolte alla raccolta di sangue. Queste ore di volontariato sono, come numero, pari a 500 giornate lavorative. Per il futuro gli obiettivi sono rivolti ad incrementare il numero di donatori e, di conseguenza, di donazioni e di plasma per raggiungere l’autosufficienza. "Nei primi sei mesi del 2023 le donazioni sono state in totale 6.036 – ha precisato il dott. Marco Gentile – con un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2022, di queste 1.954 sono state di plasma, ovvero 203 unità in più rispetto al primo semestre del 2022, con un aumento del 12% circa".

Aumento, nello stesso periodo, dei donatori: si sono aggiunti 417 nuovi donatori, che, al netto dei 207 donatori sospesi, raggiungono un saldo positivo di 210 nuove persone che stanno aiutando l’Avis con la loro solidarietà. La criticità, per l’Avis, si manifesta in estate, ma, grazie ad una forte comunicazione, in luglio e agosto 2023, le donazioni sono state 1.959, con un totale nei primi otto mesi di 7.995, cioè 292 in più rispetto alla stessa data del 2022 e, in particolare in luglio e agosto, 98 unità in più rispetto agli stessi due mesi dell’anno passato. L’auspicio è mantenere una raccolta di circa mille unità al mese, per un totale di circa 12.000 unità entro il 31 dicembre 2023. Per info: 0543.20013; [email protected]; www.avisforli.it.

Rosanna Ricci