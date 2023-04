Il cuore dei romagnoli Nel pieno del Covid 11 milioni per l’Ausl "Sommersi di affetto"

di Elide Giordani

La generosità, lo spirito di cittadinanza attiva, la risposta ad un frangente drammatico. E poi anche la paura, certo, e la volontà di serrare i ranghi contro un male per molti versi ancora sconosciuto. C’è un po’ di tutto questo nello straordinario flusso che ha riversato sull’Ausl Romagna, in un solo anno, donazioni per la bellezza di 10 milioni e 780 mila euro. L’anno è il malefico 2020, quello in cui il Covid ha mostrato i denti tra contagi e morti oltre ogni benché tragica previsione, ospedali vicino alla deflagrazione, presidi terapeutici e anticontagio mai sufficienti, distanziamenti e lockdown ricorrenti. A supportare la sanità, piegata sotto una pressione mai vista, imprese, associazioni, fondazioni, privati cittadini, enti pubblici, parrocchie, scuole, gruppi scout. "Un movimento di partecipazione che ci ha letteralmente sommerso" dice esprimendo riconoscenza e commozione per l’inimmaginabile risposta dei romagnoli Elisabetta Montesi, direttore dell’unità operativa dell’Ausl Romagna che ingloba anche il fundraising. "In un momento di crisi acuta della struttura - aggiunge Elisabetta Montesi - questa straordinaria risposta ci ha portato a ringraziare personalmente i 4.731 donatori che si sono attrezzati per contribuire ad affrontare l’emergenza a fianco della sanità pubblica".

Una partecipazione mai vista. Il 2020 resterà dunque negli annali non solo per il morbo che ha continuato ad infuriare ma per la disponibilità di tanti di aprire i cordoni della borsa per un comune obiettivo. "Di quei quasi 11 milioni di euro - spiega la responsabile del fundraising - 8 milioni e 300 mila sono arrivati in danaro al conto corrente dell’azienda, altri circa 2 milioni e mezzo in attrezzature sanitarie". Tra i più generosi si sono piazzate le aziende (ricordiamo che 1 milione è giunto dalla Technogym e 500 mila da Orogel). Anche i privati cittadini hanno versato copiosamente, raggiungendo un totale di oltre 1 milione e 400 mila euro. In coda gli enti pubblici: 64 mila euro. Ma c’è stato anche un commuovente flusso di consegne a sorpresa, peraltro tutte da gestire, che hanno compreso qualche bancale di candeggina, mascherine, dispositivi informatici (telefoni, tablet) per chi era ricoverato, panettoni e persino qualche pizza per i sanitari sfiniti da turni massacranti.

Come è stato investito il risultato di questa ondata di generosità? "Nove milioni e mezzo - elenca Elisabetta Montesi - sono andati in attrezzature sanitarie collocate nei diversi ospedali della Romagna, 400 mila euro nell’ampliamento dei posti di terapia intensiva e dei pronto soccorso, 250 mila euro sono stati investiti in dispositivi di protezione individuale, 27 mila in dispositivi medici e 190 mila per altri interventi". La festa, però, è già finita: "Proprio ora che ne avremmo bisogno ..." commenta Elisabetta Montesi pur senza citare i pesanti disavanzi della sanità regionale. Nel 2021 la cifra della generosità è scesa, con lo specifico indirizzo al Covid, a 7 mila e 466 euro (più circa 400 mila per altro), nel 2022 specificamente per il Covid manco un euro (però 1 milione e 109 mila per altro). Per il 2023 il totale delle donazioni ammonta, ad oggi, a 354 mila euro. Interessante evidenziare che nel 2021 le donazioni sono state 173 ed hanno compreso beni (solitamente attrezzature sanitarie) per un valore di 1 milione e 245 mila euro. Nel 2022 i beni devoluti alla sanità romagnola hanno sommato un valore pari a 1 milione e 431 mila euro a fronte di 163 donazioni. Chissà quanto pesa in questa improvvisa caduta la fine del decreto Salva Italia che consentiva la totale detraibilità delle somme versate.