Il cuore del presidente: "L’alluvione non ferma la scuola. Siete forte segno di tenacia". Ed elogia i ‘burdel de paciug’

Un messaggio alla scuola di tutta Italia: ai ragazzi sul prato del campo sportivo tra le vie Turati e Aldo Moro e a quelli davanti alla tv. La Romagna è "segno forte e concreto di tenacia e resistenza". È partito da qui, Sergio Mattarella, con un riferimento all’alluvione. Poi, marcandola con un abbassamento della voce, come se le parole gli venissero dal profondo del cuore, un’aggiunta dell’ultimo minuto al discorso: il terremoto, che ieri ha impedito l’apertura di molte scuole dell’Appennino.

Il presidente della Repubblica è arrivato qualche minuto prima delle 16, preceduto dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Gli applausi sono stati una costante: fin dalle case affacciate su via Turati, mentre da un’altra i residenti hanno assistito a tutto lo show esponendo la bandiera italiana e quella europea; e poi ancora più volte durante il suo discorso, dagli insegnanti come dai 1.100 ragazzi presenti. A lui si sono rivolti i cantanti: "Piacere presidente, sono Andrea", ha detto tra una strofa e l’altra Alfa, mentre Stash dei ‘The Kolors’ ha confessato il sogno (non realizzato) di vedere Mattarella ballare. Nessun vilipendio: il capo dello Stato ha trattenuto a stento una risata.

Quando è toccato a lui, ha rivendicato la scelta dell’istituto Saffi-Alberti a Forlì per inaugurare l’anno scolastico: "Abbiamo deciso di ritrovarci qui, in Romagna, colpita a maggio scorso da una devastante alluvione, che ha causato vittime, distrutto abitazioni e aziende, allagato campi di coltivazione, sconvolgendo la vita di tante persone. L’anno scolastico si apre in queste terre con regolarità, nonostante i danni subiti dalle strutture. È segno, forte e concreto, di tenacia e di resistenza". Inoltre, l’apertura dell’anno scolastico "qui, oggi, rappresenta, attraverso la scuola e al di là di essa, un messaggio di inalterata vicinanza alla gente di Romagna". Poi ha elogiato apertamente i ‘burdel de paciug’, quelle giovani generazioni che, proprio durante l’alluvione, si sono date da fare con "pale, scope e secchi. Il loro contributo è stato prezioso nella lotta contro il fango e nel manifestare cultura della solidarietà. Hanno dimostrato, concretamente, che l’Italia è una comunità. Che dai problemi si esce tutti insieme".

Il presidente si è riallacciato ad alcuni passi del discorso del ministro Valditara, che a sua volta ha ringraziato i presidi degli istituti alluvionati. E poi ha sottolineato la figura del tutor, appena istituita: "Serve a personalizzare la formazione, aiutando chi è indietro e potenziando chi è avanti. Questa riforma lotta contro la dispersione scolastica", tema abbondantemente trattato anche da Mattarella. Entrambi – ministro e presidente – hanno chiesto "un’adeguata retribuzione" (tema molto applaudito). Valditara ha sottolineato anche come il voto di condotta dia più forza al loro ruolo, e come ora sia prevista anche la tutela legale. Mentre il ‘merito’ che dà il nome al suo ministero, ha spiegato, "non è un termine aristocratico ma partecipativo, serve a fare emergere i talenti di ogni giovane. E sottolineo ‘ogni’".

A tutti i ragazzi, alla fine, Mattarella ha rivolto un saluto: "Dobbiamo credere nei giovani. Puntare su di loro. Aiutarli nella crescita. Perché la scuola siete voi, care ragazze e cari ragazzi. La scuola è il vostro cammino di libertà. Buona strada. Buon anno scolastico a tutti". A quel punto, tutti si sono alzati: standing ovation per il presidente.