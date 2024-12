Il cuore della città Musica, presepi e donazioni

Fra tradizione e solidarietà si moltiplicano, in questi giorni, le iniziative natalizie. Nel giorno di Santo Stefano il Villa Romiti ha ospitato il concerto di Natale, giunto alla sua 23ª edizione. Il concerto è stato come ogni anno organizzato da volontari della parrocchia di Santa Maria del Voto e dell’oratorio San Filippo Neri, in collaborazione con il comitato di quartiere e con il patrocinio del Comune. La performance degli artisti è stata molto applaudita dal numeroso pubblico presente. La parola d’ordine dell’evento è stata ‘amicizia’: il ricavato (l’ingresso era a offerta libera), tramite la Caritas, verrà devoluto a sostegno delle famiglie dei quartieri Villanova e San Benedetto, colpite dall’alluvione di settembre.

Si è rinnovata anche quest’anno la tradizione che vede Confartigianato e Coldiretti donare al vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, un nuovo personaggio del presepe. La statuina di quest’anno rende omaggio ai produttori caseari, un mestiere che, pur avendo una storia antica, richiede un alto livello di competenze tecnologiche e professionali. La statuina è stata realizzata in cartapesta dal maestro presepista Claudio Riso.

L’associazione sportiva dilettantistica Corri Forrest ha consegnato ufficialmente i proventi delle donazioni degli sponsor e dei partecipanti raccolti durante la tradizionale manifestazione sportiva che ha visto a Terra del Sole la partecipazione di circa 800 iscritti: parliamo di una somma di circa 4.500 euro che andranno alla fondazione Don Pippo per il progetto di ‘Iaa – Interventi Assistiti con Animali’, la cosiddetta Pet Therapy, a sostegno dei reparti di Pediatria e Geriatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni.

Un dono di Natale speciale, quello che ha ricevuto lo staff del reparto di Ostetricia e Ginecologia, quando una delegazione dello Ior (Istituto Oncologico Romagnolo) ha consegnato ufficialmente nelle mani del prof Luca Savelli e della sua squadra un nuovo ecografo di ultima generazione, del valore di circa 35.000 euro. Il macchinario verrà impiegato per ecografie pelviche transaddominali e transvaginali.

Pochi giorni prima di Natale, lunedì 23 dicembre la Casa di Comunità di Forlimpopoli (ex ospedale) ha ospitato un evento dedicato ai bambini, organizzato dalla Pediatria di Comunità dell’Ausl Romagna e da Aibws, l’associazione italiana Sindrome di Beckwith-Wiedemann, con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli e la partecipazione dei volontari di ‘Nati per Leggere’, dei clown ‘Vip’ e di Heart4Children, che opera a Forlimpopoli presso la Mattoncinoteca4All. Un evento con cartoni animati (ben tre, realizzati da Aibws insieme a un’altra associazione di malati rari, Aimp), libri, mattoncini da costruzione e palloncini. La parola chiave era ‘cura’: dalla salute a un concetto più ampio, in cui sanità e volontariato si uniscono affiancandosi ai piccoli pazienti.