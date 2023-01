Il cuore della Romagna: 167mila euro all’Irst

Si è tenuta sabato l’estrazione dei 66 biglietti vincenti (22 per provincia) della Lotteria Ior dal titolo ‘A Natale vinci per aiutare’: un grande gioco per sostenere la ricerca scientifica e il lavoro dei ricercatori dell’Irst di Meldola. Quest’anno la causa specifica è il supporto degli studi portati avanti nell’Istituto intitolato alla memoria del prof. Dino Amadori riguardanti l’immunoterapia: una nuova e sempre più promettente arma a disposizione dei medici che utilizza le potenzialità del nostro sistema immunitario per riconoscere e combattere la malattia. Per il territorio di Forlì-Cesena l’estrazione si è tenuta presso il centro commerciale Montefiore di Cesena: a partire dalle 15 chiunque poteva assistere all’estrazione.

L’adesione è stata davvero molto generosa, sono stati infatti distribuiti 52.504 biglietti su 60.000 disponibili, di cui solo 17.753 nella provincia di Forlì-Cesena: questo ha portato ad un incasso di più di 131.000 euro, cui si aggiungono 35.600 euro di sponsorizzazioni dei partner, tra cui i più importanti ricordiamo Conad, la Bcc ravennate forlivese e imolese, Orto Mio - Le Piante da Orto, Le Befane Shopping Centre, Rossi Ortofrutta, Banca Malatestiana, Gruppo Sgr, Assicoop Romagna Futura e alle concessionarie Ren-Auto Piraccini, Moreno e Pulzoni Antonelli. L’iniziativa ha portato alla causa della ricerca scientifica oncologica un incasso intorno ai 167.000 euro.

"Una cifra clamorosa, che fa ben capire quanto in Romagna sia chiaro il concetto che chi riceve una diagnosi di tumore non può essere lasciato indietro – spiega il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi – e voglio dunque congratularmi con chiunque abbia partecipato: anche chi non ha conquistato uno dei 66 premi in palio, infatti, ha contribuito a sostenere l’obiettivo di un futuro senza tumori. In più, tutti i biglietti non vincenti si tramuteranno in buoni-sconto per fare la spesa nei Conad della Romagna. Con la Lotteria Ior non si perde mai".