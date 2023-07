Il cuore dell’Artusiana Un dono da Castel Goffredo

Lo si era detto sin dalla presentazione del programma che la Festa Artusiana avrebbe avuto un occhio di riguardo alla solidarietà nei confronti di chi era stato appena colpito dall’alluvione del 16 maggio. Si era messo a disposizione una cucina per quei ristoranti che ancora non erano riusciti a riaprire dopo la catastrofe. Si era dato modo alla Protezione Civile di Forlimpopoli di portare la propria cucina da campo offrendo tagliatelle al ragù, ciambella e vino, raccogliendo così fondi per gli alluvionati.

Il resto della manifestazione si è poi svolto con i consueti crismi della festa, con stand gastronomici, prodotti tipici, incontri e spettacoli, tra gli ospiti, divenuti ormai tradizionali, anche la Pro loco di Castel Goffredo che l’ultima sera ha detto alla sindaca, Milena Garavini, e all’assessore ai servizi sociali, Elisa Bedei: "Passate da noi stasera, abbiamo una cosa per voi". La ‘cosa’ era una donazione di ben 5.000 euro da parte della Pro loco agli alluvionati forlimpopolesi. "Abbiamo sofferto e trepidato per i nostri amici romagnoli durante l’alluvione – spiega la presidente della Pro loco, Lara Fezzardi – e durante la permanenza alla Festa Artusiana abbiamo toccato con mano il dolore, la fatica, la disperazione e la dignità di tanti che ci hanno raccontato la loro storia. Abbiamo pianto assieme perché sapevamo i fatti dalla televisione, ma abbiamo conosciuto le emozioni dal vivo. Gli incontri con le persone ci hanno confermato nel nostro proposito di aiutare in maniera diretta e concreta". Così, allo stand delle erbe e del tortello amaro della Pro loco di Castel Goffredo, comune del mantovano che ha proprio in questa pasta ripiena uno dei prodotti tradizionali di punta, si è svolta la consegna di un assegno simbolico il cui valore verrà interamente devoluto per chi a Forlimpopoli è stato colpito dall’alluvione.

"Non ci aspettavamo una generosità tale – commentano la sindaca e l’assessora – abbiamo ricevuto tante attestazioni di solidarietà e tanti aiuti per i quali siamo infinitamente grate. Questo contributo ci ha spiazzato ulteriormente perché proviene da una realtà che non è certo esente da difficoltà e fatiche che tutte le Associazioni stanno vivendo. Non ci sono parole per ringraziare. Questa è amicizia vera". A completare il quadro della solidarietà durante la manifestazione che ha interessato per nove sere la città artusiana vi è anche il primo resoconto della Protezione Civile. "All’inizio pensavamo di non partecipare alla Festa quest’anno visto quel che era successo e i tanti volontari impegnati nell’emergenza – spiega la presidente Marta Benvenuti–-, ma la nostra proposta ha riscosso grande apprezzamento con oltre 1.000 menù richiesti. Abbiamo così raccolto circa 12.000 euro che andremo a destinare a progetti per gli alluvionati".

Matteo Bondi